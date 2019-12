Ammendola (Lamezia Bene Comune) chiede potenziamento sede vigili del fuoco

Lamezia Terme - Oggi 4 dicembre si festeggia Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco. Per l'occasione, Marco Ammendola di Lamezia Bene Comune sottolinea, in una nota "l'importanza di questo corpo, essenziale per il mantenimento di prevenzione e sicurezza è fondamentale. I Vigili del Fuoco di Lamezia operano in un contesto grande e variegato, infatti si occupano di una giurisdizione ampia e spesso le sole forze di una squadra non bastano per sopperire alle criticità di un territorio cosi vasto. Chiedo un intervento alla politica cittadina e nazionale per un potenziamento della caserma di Lamezia punto nevralgico, dell'intera regione, la politica tutta deve collaborare perché l'importanza e le criticità di un territorio come quello lametino, compreso l'hinterland, devono trovare risposte adeguate".

"Nel fare gli auguri all'intero corpo - conclude - per questa ricorrenza e nel ringraziarli per lo spirito di abnegazione, ricordo che i Vigili del Fuoco prendono uno stipendio inferiore a molte forze armate e agli stessi corpi omonimi delle altre nazioni. Chiedo che il Ministro dell'Interno si faccia carico di questi problemi e insieme alla governance cittadina potenzi in distaccamento di Lamezia, che sta al centro della Calabria e che per grandi e piccole emergenze può essere l' hub regionale di tutta la regione".