Consiglieri "Nuova Era": "Amministrazione faccia chiarezza su futuro Lamezia Multiservizi"

Lamezia Terme – “Il futuro e la stessa funzione della società Lamezia Multiservizi meritano un approfondimento e la giusta attenzione da parte dell'amministrazione comunale. L'ultima delibera approvata dalla maggioranza comunale sull'affidamento a una società esterna della gestione degli impianti di pubblica illuminazione della città, ci preoccupa, dal momento che questo servizio finora è stato svolto dalla Multiservizi attraverso i propri addetti”. È quanto sostengono Eugenio Guarascio e Lucia Cittadino consiglieri comunali "Nuova Era", in una nota.

Secondo Guarascio e Cittadino: “Vi è un punto di merito, perché la scelta di ricorrere in modo precipitoso attraverso Consip a una società con radici lontane dalla Calabria, ha impedito qualunque forma di programmazione e di analisi anche sulle molte e qualificate aziende calabresi che avrebbero potuto gestire l'importante e delicato compito di ammodernare e gestire l'illuminazione pubblica della città, né esistono riscontri oggettivi sull'imminente esaurimento di fondi nazionali ipotizzato dall'amministrazione”.

“Vi è però – sostengono - anche un dato contingente che riguarda da vicino il ruolo della Lamezia Multiservizi. Quali saranno le conseguenze di questa privazione, sia sui conti della società che del personale? E quale in generale la mission che il Comune intende dare all'azienda? Non sfugge, infatti, a un osservatore attento che la gestione dei servizi pubblici anche in Calabria sta andando verso il modello di multiutility, basti guardare alle recenti scelte della Regione Calabria su acqua e rifiuti. Il rischio, dunque, è che questa importante partecipata possa vedersi ridurre progressivamente ruoli e funzioni: di ciò il Comune è consapevole e quali strumenti intende attivare per mettere al sicuro competenze e professionalità maturate in questi anni? Ci auguriamo che l'amministrazione possa fornire tutte le indicazioni necessarie a fare luce su questo importante tema” concludono i consiglieri comunali di "Nuova Era".