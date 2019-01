Convegno "Sovranità per Lamezia" su problematiche città il 27 gennaio

Lamezia Terme - Si terrà domenica 27 gennaio ore 10:30 presso il Savant hotel il convegno "Sovranità per Lamezia" organizzato da MTL-Lamezia Nuova. "La città di Lamezia - affermano - sta attraversando un dei momenti più bui della storia, dove esiste ormai uno spaccato molto grave, ovvero burocrazia comunale da una parte, popolo dall' altra. Ecco perché è importante aprire un forte dibattito in città su quanto sta accadendo, affinché il popolo Lametino possa autodeterminarsi per riconquistare la sovranità popolare perduta. Burocrazia asfissiante, carenza di servizi, strutture sportive e culturali chiuse,difficoltà del mondo delle imprese di potersi relazionare con il Comune, degrado ambientale, sicurezza, lavoro, sanità. Sono questi solo alcuni dei temi che verranno trattati dai relatori ovvero Giovanni Potente( laboratorio italiano Unical), Teresa Polopoli (Movimento Lamezia Nuova), Nicola Rotundo (Esperto ambientale, contratti pubblici) Luigi Villella ( Segretario MTL), Francesco Mastroianni( Movimento per la Sovranità), altri interventi si sussegueranno, concluderà Massimo Cristiano già Consigliere Comunale. Il convegno è aperto a tutti coloro che sentono il desiderio di voler esprimere la propria idea in merito, e si invita tutta la città a partecipare. La rivoluzione del buon senso.La sovranità appartiene al popolo".

