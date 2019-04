Europarlamento, anche la lametina Cerra supera la prima selezione sul blog 5 Stelle

Lamezia Terme - C'è anche un'insegnante lametina, Rosella Cerra, già candidata alle comunali a sostegno dell'attuale parlamentare Giuseppe d'Ippolito e candidata supplente alle ultime politiche, fra gli aspiranti eurodeputati selezionati dai supporter del movimento 5stelle attraverso la piattaforma Rousseau. Sono in tutto dieci i calabresi a superare la prima fase e ad accedere al secondo step: fra questi, oltre a Cerro, Otello Chimenti, Deborah De Rose, Laura Ferrara, Gugliemo Minervino, Diego Antonio Nesci, Angelo Raffaele, Pierino Sangiovanni, Iolanda Nausica Scalese e Teresa Sicoli.

Rimane in pista, dunque, la parlamentare uscente Laura Ferrara e tra i possibili in lizza per un posto alle europee - che si terranno il 26 maggio - anche il fratello della deputata nazionale Dalila Nesci. In tutto a superare il primo turno sono stati in 200, i migliori dieci per ogni regione. La successiva selezione prevede tre preferenze al posto dei 5 del primo turno e avverrà su scala Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). Dei sessanta attuali candidati per ogni regione si andrà, dunque, ad un’ulteriore scrematura: ne resteranno infatti solo 17.