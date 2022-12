Italexit Lamezia: "Petizione popolare per chiedere pulizia dei fiumi nella città"

Lamezia Terme - È iniziata da Sambiase una raccolta firme, promossa dai cittadini per denunciare lo stato di abbandono in cui versa il torrente Cantagalli, che attraversa il centro di Sambiase fino a Sant’Eufemia. Condizione analagola per tutti i fiumi che attraversano la città. Lo rende noto Massimo Cristiano di Italexit Lamezia che, aggiunge: "Pare si tratti di un argomento tabù, salvo poi spendere parole da libro cuore quando accadono calamità naturali, come quelle accadute proprio nelle ultime ore in Calabria. I cittadini non chiedono grandi interventi: semplicemente che i torrenti che attraversano la città di Lamezia, e non solo, vengano ripuliti da alberi, arbusti, sterpaglie e detriti vari per consentire il normale deflusso dell’acqua".

"Nelle ultime ore - prosegue - causa maltempo, molti fiumi sono esondati ed hanno invaso strade e abitazioni. Ecco perché non bisogna assolutamente perdere tempo. Abbiamo più volte visitato fisicamente i torrenti del lametino e ribadiamo che la situazione è drammatica, ed è un rischio costante per l’incolumità fisica dei cittadini. Ecco perché non bisogna assolutamente perdere tempo. La petizione popolare è indirizzata al sindaco di Lamezia, al presidente della Provincia, al presidente della Giunta regionale".