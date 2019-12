Lamezia, amministrazione comunale preoccupata per paventata chiusura Centro neurogenetica

Lamezia Terme – “L’amministrazione comunale manifesta grande preoccupazione nel leggere le ultime notizie inerenti la paventata chiusura del Centro regionale di Neurogenetica”. È quanto si legge in una nota. “Si apprende, invero – aggiungono - come siano stati disattesi gli impegni della Regione Calabria che ne avrebbe dovuto, finalmente, stabilizzare l’inquadramento, garantendo l’assegnazione delle necessarie risorse economiche indispensabili per il proseguo delle attività. Il sindaco Mascaro e l’intera Giunta sono fermi nel ribadire la necessità di salvaguardare un centro di nevralgica valenza a livello non soltanto locale ma nazionale, che mette a disposizione eccellenze a servizio della ricerca sulle malattie neurodegenerative”.

“Non possiamo accettare – sottolinea il sindaco Mascaro - che logiche matematiche possano fermare un centro che costituisce un fiore all’occhiello a livello nazionale. Non possiamo acconsentire che scelte politiche sacrifichino i frutti della ricerca che in riferimento ad alcune patologie, oggi, costituisce la prima cura. Alla dottoressa Amalia Bruni, scienziata alla guida della struttura, rivolgiamo il nostro sostegno, sicuri che anche a livello regionale questa priorità diventerà urgenza improrogabile”.