Lamezia, attivisti M5S su Psc: "Strumento urbanistico contrario alle norme"

Lamezia Terme - Gli attivisti del Movimento 5 stelle si rivolgono all’assessore del Comune di Lamezia, Stella in merito alla discussione sul Psc: “Ci chiediamo, quindi, come lei possa in coscienza affermare e sostenere che il lavoro appena licenziato dalla Giunta e dalla maggioranza consiliare di cui fa parte abbia adeguato ai principi ispiratori del Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale calabrese (QTRP) il PSC ereditato dal Sindaco Speranza e pervicacemente portato avanti dal Sindaco Mascaro (che pure nei comizi della sua prima candidatura urlava nelle piazze di volerne fare carta straccia)”.

“Per una volta tanto il QTRP della nostra regione – precisano - è uno strumento in linea con le direttive ONU, UE e nazionali di tutela dell’ambiente, di rigenerazione urbana dei territori antropizzati, di transizione ecologica, di consumo zero di suolo, inteso come bene comune e risorsa non rinnovabile. Aggiungerebbe lei, insieme a S. Francesco ed a Papa Francesco, di salvaguardia del “Creato”. Ci spieghi – aggiungono ancora - allora come e dove si concili con il QTRP e con la tutela del “Creato” questo vostro PSC, che prevede di rendere ulteriormente urbanizzabili (ed a richiesta dei proprietari vecchi o nuovi) ettari ed ettari ed ettari di terreni destinati attualmente all’agricoltura, nel mentre ci sono ancora tanti terreni edificabili all’interno del territorio urbanizzato e del c.d. Piano API (per farci capire dai non addetti ai lavori, l’area intorno al Comune nuovo) da poter costruire residenze e relativi servizi per almeno 30.000 nuovi abitanti, nonché tanti altri ettari ed ettari inutilizzati di aree destinate a sviluppo industriale, artigianale e commerciale”.

“E come questo PSC – continuano - si concili anche con la bislacca idea che per incentivare il recupero dei centri storici si concedano gratuitamente a chi in essi restauri un immobile diritto e suolo, cedibili ad altri, per costruire un’altra casa nella nuova area urbanizzabile, così facendo automaticamente abbassare per eccesso di offerta il prezzo di quella appena restaurata e di tutte le altre abitazioni che i cittadini, con sudore e spesso pagando onerosi mutui, hanno finora costruito od acquistato. Evidentemente vi siete tanto distratti lei, il Sindaco, la Giunta e la maggioranza che vi sostiene, da dimenticare che da quando il prof. Crocioni partoriva la fantasmagorica idea di una Lamezia destinata a diventare un centro di oltre 100.000 abitanti, la nostra città di abitanti ne ha perso ben 4.000, così diventando definitivamente la quinta città della Calabria”.

“E’ contro queste follie – concludono - caro Assessore e caro Sindaco, che noi ci batteremo con ogni mezzo in Provincia e Regione e di esse si dovrebbe discutere e non dell’arma di distrazione di massa che un inconsulto e spregevole episodio di aggressione al Presidente del Consiglio Comunale ed alla consigliera Cittadino vi ha improvvidamente fornito, mentre stavate approvando un PSC che distruggerà ulteriormente ambiente e paesaggio lametini e creerà danno al bilancio comunale, alle tasche dei cittadini e in definitiva alla nostra economia, senza creare nemmeno un solo posto di lavoro”.