Lamezia, Carito (Pd) su pulizia torrenti: "Bene controlli sui depuratori ma non è sufficiente"

Lamezia Terme - "Questa è la situazione che si viene a creare ogni qualvolta si presenta un acquazzone nel lametino: fanghi e detriti che finiscono in mare e acqua che invade strade e terreni presenti agli argini dei fiumi". A descrivere, la situazione, in una nota, Francesco Carito - PD alla quale allega anche un video. "Si, perché - dichiara - non è un problema del solo torrente Bagni ma anche del fiume Amato, del Cantagalli e di tutti i loro affluenti. Se il letto dei fiumi non viene pulito periodicamente e in maniera approfondita la situazione non farà altro che peggiorare. A pagarne le conseguenze è il nostro mare, i nostri cittadini, il turismo, l'economia, l'agricoltura".





"Anziché fare proclami - lancia un appello Carito - si intervenga al più presto perché si rischia davvero tanto e non possiamo aspettare che avvengano altre tragedie (come già avvenuto nel 2018 a San Pietro Lametino). Basta con le campagne elettorali, basta con i video fatti dalle barche con le felpe della protezione civile (stile Salvini), basta con le autocelebrazioni. Bene i controlli sui depuratori ma non è sufficiente. Ci sono una serie di interventi da attuare per far si che il nostro mare risulti pulito e che allo stesso tempo i cittadini possano vivere tranquilli senza rischiare di trovarsi la abitazioni invase dal fango".