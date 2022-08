Lamezia, Cittadino (Nuova Era): "Problemi interni a maggioranza bloccano lavori delle commissioni"

Lamezia Terme – “Lo stallo delle Commissioni Consiliari che perdura da giorni è diventata una situazione imbarazzante ed inaccettabile. Come ho denunciato in Consiglio Comunale è necessario che si giunga ad una soluzione immediatamente. Abbiamo infatti assistito, basiti e sconcertati, all’adesione del Consigliere Antonio Lorena, Presidente della Commissione Bilancio e Consigliere Comunale di maggioranza, al gruppo Fratelli d’Italia, partito convintamente all’opposizione dell’Amministrazione Mascaro, come sempre affermato dal capogruppo Gianturco e Consiglieri Gallo e Rubino. Praticamente Antonio Lorena, eletto in una lista civica a sostegno di Mascaro, è passato in un gruppo consiliare di opposizione. Per usare una metafora è come se avesse deciso di giocare contemporaneamente come portiere in una squadra ed attaccante nell’altra, ma nella stessa partita! Ho posto sin da subito il problema dell’agibilità politica di tale scelta e del rischio che ci sarebbe stata una paralisi del lavoro delle commissioni. Mi è stato risposto in modo spicciolo di non occuparmi dei partiti degli altri! In realtà io non ho tempo per studiare le dinamiche di un partito che è quanto di più distante dai miei valori, ma volevo semplicemente occuparmi della mia città! Purtroppo avevo ragione, infatti mentre i consiglieri di Fratelli d’Italia litigano a suon di pec per chi debba fare il Capogruppo o il componente di questa o quella Commissione, brigano sostanzialmente per le poltrone, la città langue, il PSC è fermo, la commissioni sanità e bilancio non possono essere convocate, e chi ne fa le spese sono sempre i cittadini. È questo che Antonio Lorena e Fratelli d’Italia avevano promesso ai lametini? Wanda Ferro, se ci sei, batti un colpo, la città non può aspettare le elezioni politiche del 25 settembre!”. Così in una nota Lucia Alessandra Cittadino, consigliera Comunale “Nuova Era”.