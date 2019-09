Lamezia, convocata direzione regionale Democrazia Cristiana il 14 settembre

Lamezia Terme - “Convocata a Lamezia Terme per sabato 14 settembre, alle 9, al Grand Hotel Lamezia, la direzione regionale della Democrazia cristiana. Un ulteriore tassello, a testimonianza del fermento che si registra nel partito dello scudocrociato, che si aggiunge dopo il congresso dei Giovani democristiani organizzato a Cosenza dal direttivo regionale composto da Filippo Catizone, Italo Nucci e Luigi Sulla, a cui ha partecipato tutto il direttivo regionale della Dc, con il suo segretario regionale Francesco Zoleo” è quanto scritto in una nota.

“Due i punti all’ordine del giorno della direzione regionale di sabato: presentazione della lista Dc alle imminenti tornate elettorali, non ultimo il Comune di Lamezia Terme, dove la Dc sta lavorando per mettere a punto i nominativi e, altro punto di notevole importanza, la collocazione della Dc calabrese all'interno di quale coalizione, considerato lo sfaldamento totale di tutto il polo politico”.

“Da sempre sostengo che il candidato a governatore deve essere scelto dalle forze politiche calabresi e non, come sostiene qualcuno, dalle segreterie nazionali, che nulla sanno delle reali problematiche della nostra regione. Certamente – scrive Francesco Zoleo segretario politico Dc Calabria - terrò in considerazione le parole del segretario nazionale Dc Angelo Sandri lanciate nell’ultima riunione che si è svolta in Calabria, dove ha attivamente partecipato, però la scelta a sostegno del candidato governatore dovrà essere presa dalla direzione regionale calabrese. Al momento nulla è dato sapere. Se non il solo vociferare di alcuni dirigenti regionali che vorrebbero spostare il baricentro. Bocche cucite. Al momento si sta lavorando sui nomi e sulle proposte reali e fattibili, oltre a vari incontri a livello regionale con associazioni e movimenti al fine di far fronte comune contro l’attuale governo regionale che ha portato la Calabria ad un collasso totale nell’indifferenza del Governo attuale”.