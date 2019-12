Lamezia, ufficializzate le deleghe agli assessori ma manca Teresa Bambara

Lamezia Terme - A tre giorni dalla convocazione del Consiglio comunale di esordio, formalizzata la composizione della Giunta di Paolo Mascaro attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio. Tutte confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni in merito alle deleghe assegnate ai suoi assessori, eccetto il nome di Teresa Bambara, che in un primo momento era stata indicata dal sindaco come facente parte della sua squadra ma che invece non compare nel decreto pubblicato oggi da parte del Comune. La stessa, era l'unica non presente del gruppo lo scorso 5 dicembre, quando il primo cittadino ha indicato le figure che lo avrebbero accompagnato in questa nuova amministrazione. Le deleghe alle politiche sociali, pari opportunità, politiche abitative e asili nido, che dovevano spettarle, restano infatti temporaneamente di competenza del sindaco Mascaro.

Ad Antonello Bevilacqua viene attribuita la carica di Vicesindaco, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: affari legali, commercio attivita' produttive e sviluppo economico, politiche del lavoro agricoltura polizia municipale; Giovanni Luzzo con delega agli uffici e servizi di salute e affari generali (tranne sistemi informativi), partecipate e controllo analogo e programmazione comunitaria; Francesco Dattilo con delega ai lavori pubblici, viabilità e manutenzione, trasporto pubblico locale, urbanistica e politica del territorio, protezione civile, ambiente, decoro urbano e verde pubblico, riqualificazione periferie.

E ancora Luisa Vaccaro con delega delle funzioni relative a promozione del territorio, sport e spettacolo, turismo, politiche giovanili, sistemi informativi, semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica, comunicazione, Giorgia Gargano con deleghe a pubblica istruzione e cultura, musei e biblioteche, Sandro Zaffina al bilancio, tributi, programmazione finanziaria, patrimonio, personale.