Lamezia, emesse nuove ordinanze di quarantena obbligatoria per i trasgressori

Lamezia Terme - Nella giornata del 26 marzo, sono state emesse 11 ordinanze di quarantena obbligatoria per i trasgressori. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, infatti, il Presidente della Regione Calabria il 20 marzo scorso ha stabilito che, anche per i trasgressori, “alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza”. I provvedimenti si sono resi necessari dopo i controlli effettuati dalle forze dell’ordine negli ultimi giorni, per verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dal decreto volto al contenimento dal contagio da Covid-19.

Inoltre, il sindaco ha emesso altre dieci ordinanze di quarantena obbligatoria su segnalazione dell’Asp di Catanzaro, Dipartimento di Prevenzione ha infatti comunicato la necessità di avviare quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria nei confronti di più persone nel territorio lametino.