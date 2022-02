Lamezia, Gennarino Masi eletto segretario cittadino del Pd, Giampà guida la federazione

Lamezia Terme - Con 172 voti, Gennarino Masi è stato eletto segretario cittadino del Partito democratico di Lamezia Terme. L'esito degli scrutini è arrivato in tarda serata dopo che nel seggio di via degli Oleandri, sede di Civico Trame, si erano recati nell'arco della giornata gli aderenti al Pd. In città sono 371 gli iscritti. Operazioni di voto iniziate alle 9 e chiuse alla 19. Masi ha avuto la meglio sul giovane Dario Rocca che ha riportato 66 voti. Schede bianche 7, nulle 2.

Nel seggio lametino si votava anche per l'elezione del segretario provinciale. L'unico candidato, Domenico Giampà, ha ottenuto 140 voti; 97 le schede bianche, 4 quelle nulle. Giampà, unico candidato, è stato eletto segretario di federazione Si chiude così in città la fase "commissariale" del Pd dopo l'esperienza di Franco Lucia alla guida di un partito "che avrà bisogno - questi alcuni dei commenti raccolti fra gli iscritti - di rilanciarsi per ritornare ad essere protagonista della vita politica cittadina". Da domani, dunque, Masi dovrà lavorare in questa direzione. Lo aspetta un compito arduo anche alla luce delle recenti polemiche interne sulle candidature. Un partito che dovrà "rincorrere" l'unità delle varie componenti per non rimanere impantanato e "vittima" delle sue stesse alchimie.

A.C.