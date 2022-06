Lamezia, Gianturco (FDI): “Condizioni verde pubblico in città sono vergognose"

Lamezia Terme – “In città, ovunque si guardi, ormai è una invasione di erbacce, di incuria e di abbandono del verde pubblico. La giunta comunale apra gli occhi e corra al riparo aumentando i fondi”. A dichiararlo è Mimmo Gianturco, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Se ci troviamo in queste condizioni – afferma Gianturco - è per la miopia politica dell’amministrazione comunale la quale, non solo ha peccato di programmazione, ma si ostina a non voler capire che sul verde pubblico bisogna prestare la massima attenzione in quanto possono nascere pericoli di varia natura. Da tempo, nell’apposita commissione consiliare permanente, è emersa la necessità di aumentare i fondi destinati al mantenimento del verde pubblico e del decoro urbano ma, nonostante le diverse sollecitazioni, la giunta Mascaro non ha aumentato le risorse economiche destinate all’apposito capitolo di bilancio. È sotto gli occhi di tutti, con le risorse ora destinate non si riesce a coprire neanche la metà degli interventi necessari per rendere la città vivibile e per restituirle la dignità che merita”. “Sono tante le famiglie lametine che lamentano disservizi e chiedono interventi rapidi – conclude - occorre prendere atto che le soluzioni messe in campo non bastano e bisogna correre al riparo”.