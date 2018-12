Lamezia, incontro MeetUp 5 stelle su strategia rifiuti zero

Lamezia Terme - Si terrà domani pomeriggio, sabato 15 dicembre, a Lamezia, una nuova tappa del Calabria Tour “Da Rifiuti a Risorse. Conoscere e programmare la strategia Rifiuti Zero”. Dalle 17:00 alle 19:00, presso l’ufficio territoriale del portavoce alla Camera Giuseppe D’Ippolito, in Corso Giovanni Nicotera, si parlerà "dell’unico metodo realmente sostenibile, oltre che virtuoso, per far fronte all’emergenza rifiuti che vede ancora la Calabria “ostaggio” di impianti di trattamento, e discariche, privati, oltre che di un inceneritore tra i più inquinanti. Verranno illustrati i vari passaggi, modi e fasi per differenziare al meglio la spazzatura domestica, in modo da ridurre fortemente sia l’impatto ambientale che l’importo della tassa rifiuti, divenuta sempre più esosa in questi anni anche per colpa di una politica regionale abituata a “vivere alla giornata”. Interverranno i portavoce alla Camera dei Deputati Paolo Parentela (Commissione Agricoltura) e Giuseppe D'Ippolito (Commissione Ambiente). Introdurrà gli interventi Luca Truzzolillo, Organizer del Meetup Lamezia 5Stelle Amici di Beppe Grillo.

