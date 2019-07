Lamezia, Liotta: “Proposta Abramo di rimodulare Agenda urbana va sostenuta”

Lamezia Terme – “Abramo in qualità di presidente della Provincia si impegna a render agibile lo stadio “Carlei” e propone di rimodulare i progetti di Agenda urbana. Abramo in questo va a mio parere sostenuto ed i suoi impegni monitorati” afferma in una nota la candidata a sindaco Milena Liotta. “La possibilità di rimodulare i progetti di Agenda urbana – continua - era il tema che avrei voluto affrontare nell’incontro che ho chiesto ai commissari e avrei anche voluto chiedere perché si è proceduto all’affido ad un ente della Toscana a pagamento e non si è privilegiato l’appoggio offerto dal sindaco Abramo, che fu contrastato a Lamezia credendo di poterlo espletare in proprio risparmiando risorse. Abramo ora propone di cercare fondi per lo stadio “Carlei” come impianto sportivo e per la disabilità utilizzando parte dei fondi di Agenda urbana che sono per la maggior parte improntati sul sociale. Questa posizione va sostenuta. E va sostenuta la decisione di completare il Parco Savutano, quale vero segnale di attenzione verso Lamezia. Se avessimo una amministrazione comunale eletta – conclude Liotta - se ne potrebbe discutere e decidere in consiglio comunale. Nelle condizioni attuali possiamo e dobbiamo sollecitare interventi nella città finalizzati a renderla migliore. Per la mia piccola parte questo avrei voluto già fare, ma non ho avuto ancora l'occasione di incontrare i commissari”.

