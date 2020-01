Lamezia, Maria Fida Moro depone fascio di fiori al Monumento ai Caduti

Lamezia Terme - “La cosa più importante è la vita stessa e il coraggio di viverla”. Ha usato questa frase, molto cara al padre Aldo Moro, la figlia Maria Fida nell’atto di deporre il fascio di fiori che le era stato donato dal segretario regionale dell’Udc Francesco Talarico, al termine del convegno che ha avuto luogo domenica mattina in un hotel di Lamezia Terme.

“Un momento significativo - commentano in una nota dall’ Udc Calabria - seguito ad un incontro assai partecipato, al quale hanno preso parte anche i candidati del partito al Consiglio regionale e il segretario nazionale Lorenzo Cesa, e che ha avuto come obiettivo quello di riscoprire la storia dei democratici cristiani in Italia. Il gesto che Maria Fida Moro ha voluto compiere al termine della convention politica ha voluto rappresentare un segno di profondo rispetto verso coloro i quali hanno dato la vita per la difesa del Paese, della libertà e della democrazia. Il modo migliore per ricordare la lezione di Aldo Moro, statista e uomo, dalla quale ripartire per la costruzione di una nuova casa dei moderati, indispensabile per riportare la politica ai suoi veri valori e restituirla al servizio, nel senso più alto del termine, della collettività”.