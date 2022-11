Lamezia, Piccioni: "Consiglio comunale si pronunci per stabilizzazione infermieri Covid"

Lamezia Terme - "Il 31 ottobre scorso non è stato rinnovato il contratto agli 81 infermieri e operatori sanitari del lametino e del catanzarese, assunti nel corso dell'emergenza Covid, che per oltre due anni e mezzo hanno svolto un ruolo fondamentale prima nell'affrontare l'emergenza e poi nella campagna di vaccinazione". Sulla questione interviene Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune” che, aggiunge: "Ho presentato una mozione per chiedere che il consiglio e l'amministrazione comunale di Lamezia Terme, come territorio più vasto dell'Asp di Catanzaro e come Comune capofila del distretto socio-sanitario, assumano una forte posizione di interlocuzione istituzionale nei confronti della direzione sanitaria dell'Asp di Catanzaro e della Regione Calabria perché vengano rinnovati i contratti e si avvii un percorso di stabilizzazione del personale. Siamo all’assurdo! Stiamo parlando di quegli stessi operatori sanitari che due anni fa, nel pieno dell’emergenza pandemica, di fronte a un sistema socio-sanitario stravolto, tutti noi chiamavo giustamente “eroi” e baluardo contro un virus che non ha risparmiato nessuno. E non solo durante la parte più difficile dell’emergenza sanitaria: gli infermieri hanno poi supportato le scuole alle prese con il virus, sono stati dirottati da un hub vaccinale all’altro, fino ai pronto soccorso e alle strutture sanitarie".

"Dopo una prima progressiva riduzione - prosegue - dell’orario lavorativo, da 35 ore settimanali a 18 e ora a 12, oggi vengono ingiustamente "mandati a casa" quando la direzione sanitaria dell' Asp conosceva già da tempo la data di scadenza dei contratti! Immaginiamo cosa possa significare tutto questo per gli operatori sanitari e le loro famiglie che, da essere chiamati “eroi”, si troveranno a combattere non più il virus ma una situazione di precarietà lavorativa e incertezza, proprio in un momento drammatico sul fronte economico come quello che stiamo vivendo. E immaginiamo l'impatto che il venir meno di quasi cento professionisti potrà comportare per tutto il sistema sanitario del nostro territorio, già alle prese con note drammatiche carenze di personale per cui non si riesce a dare risposte ai servizi essenziali. Confido che l'intero consiglio comunale, il sindaco e la giunta prenderanno una posizione politica forte a favore degli infermieri Covid perché i contratti vengano rinnovati e si avvii un percorso che porti alla stabilizzazione e all’inserimento nel comparto sanitario dell’Asp di Catanzaro".