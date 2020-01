Lamezia, Piccioni su fiera ‘Tradizioni ed Eccellenze del Territorio’

Lamezia Terme - Il consigliere Rosario Piccioni, di Lamezia bene comune, interviene in merito all’apertura dell’evento ‘Tradizioni ed Eccellenze del Territorio’. “Siamo naturalmente contenti - si legge nella nota - che, accanto alla tradizionale fiera di San Biagio, in questi giorni si svolgerà nell’area mercatale “Pino Cosentino” una manifestazione che richiama in qualche modo la storica Fieragricola. È un bene per la città che produttori del settore agroalimentare, artigianale ed enogastronomico avranno occasione di esporre i loro prodotti accanto a momenti di approfondimento su un settore vitale per l’economia della nostra regione come quello agricolo. Tuttavia come consiglieri comunali, nel rispetto di quel ruolo che i cittadini ci hanno attribuito con il loro voto, sentiamo il dovere di porre alcune domande nell’interesse generale. Siamo consapevoli della difficile situazione finanziaria del Comune e dei tempi oggettivamente ristretti dall’insediamento della nuova amministrazione comunale: in questo senso, è positivo che vi siano collaborazioni trasparenti e virtuose tra l’amministrazione pubblica e il privato”.

Piccioni si chiede come sia “possibile che a Lamezia non c'era nessuna realtà in grado di organizzare un evento del genere e si sia fatto ricorso a una società di Catanzaro? Non è mero campanilismo che, come tutti sanno, non mi appartiene. Ma è vero anche che operano nella nostra città tante realtà produttive e associative, anche nel settore dell’organizzazione di eventi, che avrebbero potuto sicuramente adoperarsi per organizzare al meglio l’iniziativa. L’amministrazione comunale ha fatto questo tipo di verifica sulle realtà operanti a Lamezia? E come è arrivata all'interlocuzione con questa società di Catanzaro? Ancora: l’amministrazione comunale prima di deliberare il patrocinio dell'evento e la collaborazione amministrativa dell'Ente ha effettuato un adeguato controllo rispetto a questa società? Da notizie di cronaca pubblicate dalla stampa, e quindi da tutti facilmente verificabili, leggiamo che la stessa società solo pochi mesi fa è stata coinvolta in un’indagine della Procura di Crotone in merito all’organizzazione della fiera mariana di Crotone, che ha visto diversi indagati per associazione a delinquere, corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Ovviamente massimo garantismo e nessuna volontà di entrare nel merito di quell’indagine, ma è evidente che, in una situazione particolare come quella del nostro Comune, non possiamo permetterci “disattenzioni” di questo tipo né mandare segnali che non siano improntati al massimo rigore”.

“Del resto - conclude - anche il patrocinio alla manifestazione suscita più di una perplessità: basti dire che la società ha presentato la richiesta di patrocinio gratuito il 24 gennaio 2020 e la Giunta ha deliberato seduta stante nello stesso giorno! Di più il Sindaco con propria ordinanza di lunedì 27 gennaio ha decisione di spostare per ben 2 martedì consecutivi il mercato settimanale di Sambiase in altra area, di fatto avvisando i commercianti ambulanti solo il giorno prima. Anche in questo caso la domanda nasce spontanea: il Sindaco e/o l'assessore al ramo hanno coinvolto i commercianti ambulanti in questa decisione? Ci auguriamo che l'amministrazione, nell'ottica della trasparenza e del dovere di verità che si deve ai propri cittadini, voglia fare chiarezza rispondendo a questi interrogativi”.