Pd Lamezia aderisce a sciopero generale indetto da Cgil e Uil il 12 dicembre

Lamezia Terme - "Il Partito Democratico di Lamezia Terme aderisce allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il prossimo 12 Dicembre. Ancora una volta il Parlamento italiano approverà una Legge di Bilancio insufficiente, che non risponde alle esigenze reali del Paese ma, anzi, ne aumenta ancora di più le diseguaglianze. La manovra finanziaria che sta per essere approvata è profondamente iniqua, nei confronti del Mezzogiorno e della Calabria in particolare. Quello del governo di destra guidato da Giorgia Meloni è un provvedimento che guarda al Nord, che dimentica il Mezzogiorno, le imprese e le persone in difficoltà economica e sociale" è quanto si legge in una nota del segretario cittadino del Pd Gennarino Masi.

"Una legge di bilancio iniqua - aggiunge - perché colpevolizza e punisce i poveri, aumenta la piaga della precarietà, che riguarda in particolare i giovani, le donne ed il Mezzogiorno, premia gli evasori e aumenta l’iniquità del sistema fiscale, non fa nulla per sostenere salari e pensioni Non ci sono gli investimenti necessari per rafforzare la coesione sociale e contrastare le disuguaglianze a partire dal sistema pubblico e dall’occupazione pubblica. In particolare - prosegue ancora - mancano risorse per il diritto all’istruzione, per la sanità che ha affrontato e sta affrontando gli effetti drammatici della pandemia, e sul versante del contrasto alla povertà assoluta, si cancellano strumenti essenziali come il reddito di cittadinanza, in cambio di voucher e social card. Nella legge di Bilancio sono assenti temi sulle politiche industriali ed energetiche del Paese che deve affrontare la trasformazione digitale e la riconversione verde".