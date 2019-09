Presentazione del progetto civico “Nuova Lamezia” il 21 settembre

Lamezia Terme – “Ci sarà la presentazione alla città del progetto civico “Nuova Lamezia” sabato 21 settembre ore 18:30 presso il ristorante "La Perla", via del Progresso” è quanto si legge in una nota. “Ieri, 19 Settembre, si è svolta l'udienza di merito, presso il Consiglio di Stato, del ricorso contro la sentenza del Tar Lazio che annullava lo scioglimento del Consiglio Comunale; l’auspicio di vero cuore che questa vicenda, soprattutto per tutti coloro che sono stati coinvolti in prima persona, si risolva al meglio – e aggiungono - al netto di ciò, da qui in avanti, la nostra linea d'azione non cambierà di un millimetro rispetto a quanto fatto, soprattutto negli ultimi anni, a favore della nostra città, sia che si voterà il 10 di novembre c.a. che in primavera 2020, e quindi ritornare in Consiglio Comunale. Idee, progetti, prospettive per risollevare la città di Lamezia dal declino in cui è piombata”.

“Al momento sono due le liste civiche pronte, la terza è al vaglio del comitato elettorale, a sostegno del candidato Sindaco, che è stato individuato dal comitato nella figura dell’ ex Consigliere Comunale Massimo Cristiano, uomo di Stato che indossa una divisa, appartenente alle Forze Armate, da sempre, concretamente e fisicamente sempre presente sul territorio – precisano - a nostro avviso l’unico capace, soprattutto vista l’esperienza amministrativa ed umana, a poter risollevare le sorti della macchina amministrativa comunale, a cui vanno impartiti ordini precisi”.

“Parole d’ordine: Competenza, Trasparenza, Coraggio, Onestà, quest’ultima per noi non è oggetto di vanto ma un valore normale che deve accompagnare tutti noi l’agire quotidiano. Abbiamo le idee chiare su ciò che va fatto nell’ immediato, si sta lavorando al programma elettorale e siamo pronti a recepire idee e progetti da tutti coloro che amano la nostra città, un programma snello che verte su pochi punti: Burocrazia, Multiservizi, Ambiente, Turismo, Sicurezza, Lavoro, Politiche Sociali, Lavoro, Edilizia P.S.C., Lotta al degrado, no al clientelismo; temi che verranno trattati dai relatori sabato 21 settembre. Tutti i candidati saranno obbligati a presentare il casellario giudiziario per liste pulite, puntiamo al voto d'opinione libero – concludono - siamo aperti al dialogo con tutte le realtà territoriali e sociali che hanno a cuore le sorti della nostra città, Lamezia ha bisogno di unione, serenità, buonsenso, ma soprattutto coraggio nel voler credere nuovamente ad una politica che dia spazio ed ascolto ai Cittadini, perché sono loro a dare voce alla città”.