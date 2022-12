Segretario provinciale Pd Giampà: "Un partito aperto e inclusivo durante il congresso nazionale"

Catanzaro - "La fase congressuale è ormai ufficialmente cominciata, e la stessa non può che rappresentare un’occasione importante, per vedere il PD, come un partito rigenerato ad ogni livello". Lo sostiene Domenico Giampà, segretario provinciale PD Catanzaro che prosegue: "Perché ciò accada, sarà fondamentale un enorme sforzo collettivo da parte di tutti, cominciando da chi ha ruoli di responsabilità. Questo è ciò che è emerso nel corso della scorsa direzione provinciale del Pd di Catanzaro. Una direzione in cui si è discusso preliminarmente di come sarà affrontata e gestita la fase congressuale dal punto di vista politico e organizzativo. La federazione di Catanzaro ha quasi completato i congressi di circolo per ricostituire una rete importante nei territori, ma si ha la consapevolezza che questo è solo l'inizio di una nuova fase".

Per Giampà "L’appuntamento congressuale nazionale impone a tutti noi di avere un approccio diverso, rispetto ad un mondo fatto di nuove generazioni, di povertà emergenti, di lavoro precario, che guarda a noi e alla nostra discussione con profondo interesse. La grande scommessa da giocare e vincere è quella di tramutare l’interesse esterno in adesione al nostro interno, e ciò sarà possibile solo se dimostreremo di avere credibilità. Per questo il Pd della provincia di Catanzaro, sarà durante questo appuntamento congressuale non partito chiuso e autoreferenziale, ma aperto e inclusivo, che si lascia alle spalle le vecchie liturgie del passato fatte di divisioni e condizionamenti provenienti dagli eletti. Un partito, quale luogo aperto di discussione, che in assemblee pubbliche su tematiche centrali proverà a dare slancio alle proposte politiche mirate allo sviluppo dell’area centrale della Calabria. Sarà questo il PD dei prossimi mesi della provincia di Catanzaro, che costruiremo con chiunque vorrà diventarne costruttore e protagonista".