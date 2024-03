Calcio, ultras Catanzaro tornano in libertà

Catanzaro - Tornano in libertà gli 8 ultras del Catanzaro arrestati in seguito agli scontri con la Polizia verificatisi domenica scorsa, dopo la vittoria dei giallorossi sul campo del Cosenza. Il Gip Sara Mazzotta ha confermato le misure cautelari, ma ha rimesso in libertà i destinatari dichiarandosi incompetente per territorio. Per due degli indagati è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella serata di ieri il questore di Cosenza aveva emesso 9 provvedimenti di Daspo per ultras del Cosenza coinvolti nei disordini. Oltre all'obbligo di firma, per i due tifosi è stato disposto il divieto di dimora a Cosenza. Nei tafferugli, svoltisi, in diverse fasi, dopo la gara, erano rimasti feriti 15 appartenenti alle forze dell'ordine. Agli ultras catanzaresi sono contestati in particolare gli episodi, ancora da chiarire nella loro dinamica, avvenuti nei pressi del McDonald's di Rende.

