Gratteri: "'Ndrangheta organizzò un finto incidente per uccidere mio figlio"

Roma - "L'ndrangheta organizzò un finto incidente stradale per ammazzare mio figlio". Così Nicola Gratteri, ospite de La Confessione di Peter Gomez che, da questa sera, arriva su Raitre alle 23. Vari i tentativi di attentato, non solo a lui come magistrato, ma anche rivolti alle persone a lui più care: a sua moglie, prima che diventasse tale, qualcuno sparò alla porta dell'abitazione con un messaggio: 'voi sposate un uomo morto'; a entrambi i suoi figli. Nel 2016 quando il più grande studiava a Messina, due finti poliziotti si introdussero nel palazzo dove viveva. Lui vide i passamontagna e riuscì a chiudersi dentro casa e a dare l'allarme. "Qualcuno in famiglia le ha mai detto: 'Papà ma ne vale la pena?'", ha chiesto Gomez. "Questi problemi li ho avuti nell'età della formazione. - ha risposto il procuratore capo di Napoli - Anche per l'altro figlio piccolo avevano organizzato un finto incidente stradale - ha proseguito - Avevano deciso dal carcere di Reggio Calabria di farlo mettere sotto con un Suv mentre lui era in moto". Per fortuna tutti i tentativi sono andati a vuoto: "In entrambe le occasioni lo abbiamo saputo prima quindi non è successo niente, ma entrambi i miei figli sono stati messi sotto scorta e questo crea tensione in una famiglia", ha concluso Gratteri

