Maxi operazione della Polizia su scala nazionale contro la criminalità diffusa, controlli anche a Lamezia

Catanzaro - Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis shop, e dei connessi reati di c.d. criminalità diffusa. L’attività degli investigatori svolta su tutto il territorio nazionale ha consentito di arrestare 384 persone e denunciarne 655, oltre al sequestro di circa kg 1.400 di droga.

Nel medesimo ambito, sono stati altresì svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei c.d. cannabis shop. I controlli specifici hanno consentito di sequestrare 5 cannabis shop; arrestare 3 soggetti e denunciarne in stato di libertà 141, titolari o gestori di cannabis shop; controllare 312 cannabis shop; sequestrare kg 296 di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.

In tale contesto si inserisce l’attività svolta dalla Questura di Catanzaro che ha visto impiegato personale della Squadra Mobile, con il supporto della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria. I controlli effettuati nei territori di Catanzaro e Lamezia Terme hanno consentito di controllare 263 persone e 123 veicoli; deferire un soggetto straniero per il reato di spaccio di stupefacenti poiché colto in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish; sequestrare a carico di ignoti circa 1,75 kg di materiale esplodente, di fattura artigianale e con carica alterata e instabile, ritenuto potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità.

Inoltre, gli operatori hanno controllato 4 locali pubblici, sanzionandone 3 per il mancato rispetto dei limiti normativi previsti in materia di emissioni sonore. L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e legalità, attraverso un’azione coordinata su scala nazionale e un presidio capillare del territorio, anche nella provincia di Catanzaro.