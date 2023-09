Mille piante di marijuana individuate dai carabinieri a Delianuova, indagini

Gioia Tauro (Reggio Calabria) - Continuano i controlli dei Carabinieri sulla Piana di Gioia Tauro al fine di contrastare le varie forme di illegalità connesse con la coltivazione di marijuana. Nello specifico, l’attenzione dei militari si è concentrata a Delianuova dove è stata individuata, in un terreno di libero accesso, una coltivazione di circa 150 piante da circa 2 metri l’una, verosimilmente di cannabis indica. In questa circostanza, dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, l’illecita piantagione è stata totalmente distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palmi. Simile operazione è stata svolta dai Carabinieri della Stazione di Serrata e di Galatro che hanno scoperto una piantagione di canapa in una zona di aperta campagna in località Prateria. A seguito di numerosi servizi di osservazione, la piantagione, composta da circa 350 piante, è stata campionata e distrutta. Anche a Gioia Tauro si è proceduto al sequestro di una piantagione da circa 500 piante di cannabis. Sono ancora in atto gli accertamenti per verificare il contenuto di Thc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA