Claudio Gullo vince la 5° prova del Campionato Italiano Usacli di Gravity Race Car

Lamezia Terme - Claudio Gullo, il pilota professionista del Gruppo Caffo 1915 e testimonial ufficiale del brand internazionale Vecchio Amaro del Capo per il motorsport italiano, europeo e mondiale, si è aggiudicato la quinta prova del Campionato Italiano Usacli di Gravity Race Car (velocità gravitazionale) – Speed Down, sul tracciato che da Chianore-Iuvoli porta fino a Settingiano.

Alla guida della Formula Greenmamba, di categoria C4, costruita a Bolzano da Gerald Spitaler e iscritto alla manifestazione tramite la Speed Down Project capitanata da Francesco Rotella di Settingiano, il campionissimo della Piana lametina – fresco vincitore dell’iride mondiale offshore, con record del mondo sulla tratta Napoli-Caprialla guida della Pippo Caffo Boat 59 – ha conquistato la quarta vittoria assoluta consecutiva e la quarta vittoria di classe C4.

Dopo alcune difficoltà nelle prove cronometrate dovute a problemi di assetto, Gullo, con la collaborazione del costruttore Spitaler, ha risolto le criticità alla sospensione anteriore quasi al buio di sabato sera. Fondamentale anche il supporto dell’amico pilota di Tiriolo Antonio Paone, che gli ha prestato due ruote anteriori per poter prendere parte alla gara di domenica mattina.

Alla kermesse sportiva, il pluricampione italiano di karting e automobilismo ha poi ribaltato la situazione, vincendo e stabilendo il nuovo record assoluto del tracciato. La gara, organizzata dalla Speed Down Project del campione Francesco Rotella, è ormai una classica del panorama nazionale dello speed down.

Il prossimo appuntamento del campionato è previsto a fine novembre a Savoca, in Sicilia, dove Gullo arriverà da leader del Campionato Italiano.

Una poliedricità multidisciplinare quella del campionissimo lametino, che lo rende il pilota calabrese più vincente e titolato nella storia regionale, protagonista in discipline diverse: kart, turismo, formula, prototipi, speed down e motonautica. Due volte campione del mondo offshore, Gullo è stato nominato nel 2024 dal Consiglio Regionale della Calabria “Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo”.

“È la mia quarta vittoria assoluta consecutiva — ha dichiarato Gullo —. Gli avversari sono forti, a partire da Francesco Rotella, punto di riferimento dello speed down in Calabria, e Antonio Paone, che ringrazio pubblicamente per avermi prestato due ruote anteriori complete per poter disputare la gara. È un campionato combattuto, con gare condotte sempre al limite. Dedico questa vittoria al mio grande amico Ugo Notaro, che in questo momento ha qualche problema di salute.

Ringrazio il Gruppo Caffo 1915 per il supporto tecnico e umano e tutte le persone che mi seguono sportivamente”.