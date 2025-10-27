Prima Categoria: prova di forza della Promosport che passa a Cutro, Garibaldina raggiunta nel finale

Lamezia Terme – Domenica positiva per le due compagini nostrane di Prima Categoria che raccolgono, complessivamente, quattro punti dalle rispettive trasferte. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come sono andate le cose.

Torna alla vittoria, dopo due turni di astinenza, la Promosport Lamezia. La squadra di mister Viterbo espugna con un netto 3-1 il “Frate Ilario Rostello” di Cutro, in quello ch’era lo scontro tra due delle tre terze della classe. Successo che assume ancora più importanza se si considera che prima di ieri i crotonesi vantavano la miglior difesa del girone, con un solo gol al passivo, oltre a non avere ancora mai perso. Grazie a questo successo, complice pure la caduta dell’ormai ex capolista Scandale a Rogliano, i lametini balzano da soli in seconda posizione, a -1 dalla Silana.

In terra cutrese la Promosport ha dovuto fare a meno degl’infortunati Giudice, De Fazio e Bechar. In partenza l’estremo difensore Risoli, tant’è che già ieri a fare da riserva a Vecchio è stato il 2006 Pierluigi La Porta, ex Pizzo. Parte bene il Cutro, che al 6’ impegna Vecchio con una conclusione di Scandale. Di ordinaria amministrazione pure la parata del numero uno ospite sulla punizione dai venticinque metri di Milano. Risponde la Promosport sempre su calcio piazzato: Corigliano da oltre trenta metri, agevolato dal forte vento, spedisce di poco a lato. Al 12’ palla in profondità di Morelli per Sano, il quale la mette radente in area dove Brasacchio anticipa di un soffio in corner Manuel Perri. Al 27’ si sblocca il punteggio grazie allo stesso Perri che trasforma, spedendola sotto il sette, una punizione dai venticinque metri.

Immediato il pari dei locali su eurogol di Rossi dalla lunga distanza. Al 40’ rimessa laterale lunga di Galloro e rovesciata di Piacente a sfiorare il palo. La Promosport continua ad attaccare: filtrante di Liparota che mette Sano davanti a Satiro, ma l’ex Excalibur non riesce ad impattare il pallone. Il 2-1 lametino è tuttavia nell’aria e si concretizza al 45’: cross laterale di Morelli per l’accorrente Perri che firma la sua doppietta, salendo a quattro centri personali.

Appena rientrati in campo dall’intervallo, i lametini chiudono virtualmente i giochi con Sano, abile a punire uno svarione difensivo dei crotonesi. Quinto, settimo stagionale, gol in campionato per il centravanti biancoazzurro.

Il Cutro prova a reagire, ma lo stacco aereo di Pirillo, a raccogliere il cross di Milano, non inquadra lo specchio. Al 6’schema Promosport sugli sviluppi di un piazzato di Corigliano, conclusione di Liparota che sfiora la traversa. Alla mezz’ora della ripresa si stampa sul palo la punizione del da poco entrato Muto. Poco dopo, il numero otto di casa ci riprova senza però riuscire, stavolta, ad inquadrare lo specchio. L’ultimo sussulto si registra in pieno recupero con l’ennesima punizione del match. Calcia Lopez con sfera alta.

Mantiene l’imbattibilità esterna la Garibaldina, tornata con un buon punto da San Giovanni in Fiore. Resta, tuttavia, un po' di rammarico per essere stati raggiunti quasi al 90’, anche se il pari è alla fine giusto. Al 31’ del primo tempo le Stelle Azzurre hanno la grande chance per passare in vantaggio ma Danti calcia alto un penalty. A sbloccarla, quasi a metà ripresa, è invece la formazione del Reventino grazie allo splendido tiro al volo dalla lunga distanza di Chiodo, al secondo gol stagionale, su assist di Marchese. Quest’ultimo migliore in campo, tant’è che al 44’, sempre della seconda frazione, si supera respingendo un tiro dei locali, ma nulla può sul successivo colpo di testa ravvicinato di Gerace M.

Silani e soveritani restano così appaiati in classifica, con due punti di vantaggio sulla zona play-out ed al contempo a -1 dal quinto posto.

CUTRO – PROMOSPORT 1-3

CUTRO: Satiro, Frijio, Russo (15’st Guerrieri), Rossi (1’st Lopez), Palladino (36’st Ricci), Brasacchio, Schipani, Scandale (34’st Macrì), Milano, Coulibaly, Pirillo (20’st Muto). In panchina: Borrelli, Foderaro, Liguori, Sarcone. Allenatore: Marsala

PROMOSPORT LAMEZIA (4-4-2): Vecchio; Morelli, Gallo, Vaccaro, Galloro; Decio, Corigliano (48’st De Moro), Perri (33’st Saladino), Liparota (42’st Cuda); Sano (47’st Gaetano), Piacente (45’st Crapella). In panchina: La Porta, Delfico, Cullice. Allenatore: Viterbo

ARBITRO: Domenico Procopio da Soverato

MARCATORI: 27’pt Perri (P), 29’pt Rossi (C), 45’pt Perri (P); 1’st Sano (P)

NOTE: ammoniti Frijio (C), Decio (P), Schipani (C), Palladino (C), Liparota (P). Recupero: 2’pt e 5’st

STELLE AZZURRE SILANA – GARIBALDINA 1-1

STELLE AZZURRE SILANA Inglese, Macri, Viola, Cusato, Lombardi, Coluccio, Danti, Oreste, Vasapollo (33’st Decarlo), Gerace M., Torromino. In panchina: Ierardi, Morabito, Gerace A., Lammirato, Loria, Scabellone, Benincasa

GARIBALDINA Marchese, Pascuzzi, De Grazia (21’st Caruso G.), Gigliotti (35’st Buso), Bonacci, Diallo, Chiodo (45’st Costanzo), Darboe, Olaman (30’st Gentile), Perri, Annone. In panchina: Caruso M., Cardamone, Piccoli C., Piccoli M., Tomaino. Allenatore: Perrone

ARBITRO: Daniel Sicilia da Cosenza

MARCATORI: 19’st Chiodo (G), 44’st Gerace M. (SAS)

NOTE: al 31'pt Danti (SAS) spedisce alto un calcio di rigore

Ferdinando Gaetano