Trail running, il sanpietrese Maggisano trionfa alla X edizione dell’Amastuola Wine Trail

Taranto - Dopo una lunga pausa estiva riparte nuovamente il Puglia Trail,dove a Crispiano in provincia di Taranto viene organizzata dal Team Nuova Podistica Massafra la X edizione dell'Amastuola Wine Trail una gara Nazionale di 20km con un dislivello 300m valevole come VI tappa del campionato. Partenza e arrivo dalla Masseria Amastuola Wine Resort, con ben 250 atleti che hanno percorso vigneti,uliveti,pietre,parti tecniche e single track dove a guidare la gara è stato il sanpietrese Maggisano Antonino tesserato per la Asd Marathon Cosenza che si aggiudica la prima posizione assoluta chiudendo la gara in 1.21'21 così conquistando 4 prove del circuito Puglia Trail. Presenti anche due ospiti di onore Ottavio Andriani, maratoneta ex atleta Olimpico e Mondiale e Valeria Straneo anche lei atleta maratoneta Olimpica e Mondiale che ha chiuso la gara in seconda posizione in 1,28'21 e con cui Maggisano ha condiviso la sua vittoria ed afferma: "E' stata una delle mie vittorie più emozionanti e belle che ho vissuto,averla condiviso con Valeria non capita tutti i giorni,queste sono le vere emozioni dello sport".

