Coppa Italia, il derby va al Sambiase per 1-0

Lamezia Terme – Va al Sambiase il derby di Coppa contro la Vigor Lamezia. A decidere il match del “D’Ippolito”, in bilico fino al triplice fischio nonostante un certo predominio giallorosso, un goal di Costanzo al 15’ della ripresa. Nei minuti finali, biancoverdi vicini al pari con Mascari, fermato da uno strepitoso Giuliani. Club Delle Due Torri di nuovo in campo per la Coppa Italia Dilettanti l’8 ottobre. Domenica prossima, prima giornata di campionato.
Cronaca
Primo tempo
10’ Primo squillo Sambiase con un sinistro insidioso di Sueva sull’esterno della rete
14’ Sambiase vicinissimo al vantaggio. Cross di Sueva per l’incornata di Haberkon che centra la traversa, palla raccolta da Palermo che non trova la porta
38’ Traversone di Sueva verso Haberkon anticipato dalla tempestiva uscita bassa di Iannì
Secondo tempo
2’ Sambiase ancora pericoloso. Cross tagliato di Calabrò e zampata sottomisura di Sueva sventata da un gran riflesso di Iannì
6’ Torre di Strumbo per Calabrò che manda alto da buona posizione
10’ Errato disimpegno di Guerrisi sulla pressione di Frasson, palla a Sueva che angola troppo il suo diagonale
14’ Lancio per Sueva fermato da Iannì in uscita
15’ Sambiase in vantaggio. Costanzo riceve palla a sinistra, si accentra e lascia partire un destro imparabile che accarezza il palo e batte il portiere biancoverde
27’ Giallorossi vicini al raddoppio con un gran tiro al volo di Diogo fermato dal palo
36’ Colombatti libera nei pressi della linea di porta un traversone insidioso da calcio d’angolo
39’ La Vigor sfiora il pari con Mascari, fermato da uno strepitoso intervento di piede di Giuliani. Sulla ribattuta, Tandara manda fuori
40’ Sambiase in 10. Strumbo rimedia il secondo giallo in appena due minuti e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi
VIGOR – SAMBIASE 0-1
Marcatori: 15’st Costanzo
VIGOR LAMEZIA: Iannì (19’st Verdosci), Montebugnoli, Simonetta (19’st La Vecchia), Marcellino (19’st Coppola), Mascari, Colella, Guerrisi, Tandara, Lanciano (31’st Spanò), Sanzone, Staiano (28’st D’Anna)
A disp. Curcio, Amendola, Sardo, Di Pardo
All. Foglia Manzillo
SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Andronache (22’st Pantano), Palermo, Calabro, Diogo (31’st Solomon), Sueva (15’st Furiato 46’st Leumegni), Haberkon, Costanzo (21’st Perri)
A disp. Lisi, Francisco, Perrico, Caruso
All. Lio
Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo Di Gotto
Assistenti: Quattrotto di Messina e Reitano di Acireale
Note: Angoli 3-3; Ammoniti: D’Anna (V)
Espulsi: Strumbo (S) al 41’st per somma di ammonizioni
Rec. 1’ e 5’
Francesco Sacco
