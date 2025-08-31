Coppa Italia, il derby va al Sambiase per 1-0

vgorsambiase_845e7.jpg

Lamezia Terme – Va al Sambiase il derby di Coppa contro la Vigor Lamezia. A decidere il match del “D’Ippolito”, in bilico fino al triplice fischio nonostante un certo predominio giallorosso, un goal di Costanzo al 15’ della ripresa. Nei minuti finali, biancoverdi vicini al pari con Mascari, fermato da uno strepitoso Giuliani. Club Delle Due Torri di nuovo in campo per la Coppa Italia Dilettanti l’8 ottobre. Domenica prossima, prima giornata di campionato.

vigorsambiaseinsieme12_d71a9.jpg

Cronaca

Primo tempo

10’ Primo squillo Sambiase con un sinistro insidioso di Sueva sull’esterno della rete

14’ Sambiase vicinissimo al vantaggio. Cross di Sueva per l’incornata di Haberkon che centra la traversa, palla raccolta da Palermo che non trova la porta

38’ Traversone di Sueva verso Haberkon anticipato dalla tempestiva uscita bassa di Iannì

vigorsambiase_0d77b.jpg

Secondo tempo

2’ Sambiase ancora pericoloso. Cross tagliato di Calabrò e zampata sottomisura di Sueva sventata da un gran riflesso di Iannì

6’ Torre di Strumbo per Calabrò che manda alto da buona posizione

10’ Errato disimpegno di Guerrisi sulla pressione di Frasson, palla a Sueva che angola troppo il suo diagonale

14’ Lancio per Sueva fermato da Iannì in uscita

15’ Sambiase in vantaggio. Costanzo riceve palla a sinistra, si accentra e lascia partire un destro imparabile che accarezza il palo e batte il portiere biancoverde

27’ Giallorossi vicini al raddoppio con un gran tiro al volo di Diogo fermato dal palo

36’ Colombatti  libera nei pressi della linea di porta un traversone insidioso da calcio d’angolo

39’ La Vigor sfiora il pari con Mascari, fermato da uno strepitoso intervento di piede di Giuliani. Sulla ribattuta, Tandara manda fuori

40’ Sambiase in 10. Strumbo rimedia il secondo giallo in appena due minuti e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi

vigorsambiase5_3c3bb.jpg

VIGOR – SAMBIASE 0-1

Marcatori: 15’st Costanzo

VIGOR LAMEZIA: Iannì (19’st Verdosci), Montebugnoli, Simonetta (19’st La Vecchia), Marcellino (19’st Coppola), Mascari, Colella, Guerrisi, Tandara, Lanciano (31’st Spanò), Sanzone, Staiano (28’st D’Anna)

A disp. Curcio, Amendola, Sardo, Di Pardo

All. Foglia Manzillo

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Andronache (22’st Pantano), Palermo, Calabro, Diogo (31’st Solomon), Sueva (15’st Furiato 46’st Leumegni), Haberkon, Costanzo (21’st Perri)

A disp. Lisi, Francisco, Perrico, Caruso

All. Lio

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo Di Gotto

Assistenti: Quattrotto di Messina e Reitano di Acireale

Note: Angoli 3-3; Ammoniti: D’Anna (V)

Espulsi: Strumbo (S) al 41’st per somma di ammonizioni

Rec. 1’ e 5’ 

Francesco Sacco

Unknown-18_42471.jpg

tribuna_cdd96.jpg

vigorsambiase3_09ba1.jpg

sambi7_2d230.jpg

vigorlamezia_552d3.jpg

vigor_da26c.jpg

squadrasambiase_bbb8e.jpg

Unknown-20_f0d96.jpg

sambiase_02be6.jpg

© RIPRODUZIONE RISERVATA