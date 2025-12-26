Dal territorio alle scuole: il 2025 del badminton calabrese raccontato dal presidente Liuzzi

Lamezia Terme - Il 2025 è stato un anno intenso e caratterizzato da tante emozioni per il Badminton regionale che ha regalato soddisfazioni di alto livello per organizzazione e partecipazione, confermando una crescita costante sia sportiva che di attenzione verso il movimento. La visione e la credibilità degli organi direttivi, competenti e vicini alle esigenze del territorio, rappresentano la forza motrice dei risultati ottenuti. In occasione delle festività di fine anno arrivano gli Auguri del Presidente Regionale, Prof. Adelino Liuzzi, ed un bilancio dell’attività svolta.

”In occasione delle festività di fine anno voglio rivolgere un grande ringraziamento ai componenti del Comitato Regionale Davide Cafarelli, Bruno Nardo, Angelo Surfaro e Francesco Naccarato oltre che ai delegati provinciali Domenico Saladino per la provincia di Catanzaro e Giuseppe Barberio per la provincia di Crotone per il proficuo lavoro svolto il questo 2025. Come previsto dalla road-map nell'ultimo trimestre sono stati portati a termine i campionati federali assoluti, under, junior e seniores regionali oltre ai campionati provinciali, in particolare quelli di Catanzaro svoltisi nel magnifico palazzetto di Sersale"

"Inoltre, su invito dell'ufficio scolastico regionale del MIUR per i docenti di scienze motorie, si sono svolti i corsi di formazione nelle cinque provincie tenuti dai tecnici formatori nazionali; Domenico Saladino a Crotone e Catanzaro, con la collaborazione di Davide Cafarelli che ha svolto il corso anche a Cosenza e Bruno Nardo nella provincia di Reggio e Vibo Valentia. Con questi corsi abbiamo visto in Calabria una maggiore partecipazione delle scuole ai vari progetti proposti dalla FIBa, da Sport e Salute e dall'Ente di promozione sportiva CSAIn. Ai formatori un grande ringraziamento da parte del Presidente Regionale del comitato Adelino Liuzzi.” “Ci ritroveremo nel 2026 – conclude il Presidente Regionale - con attività nazionali ed i vari progetti in atto. Buon fine anno a tutti e in particolare a chi con il suo impegno contribuisce alla crescita del nostro bellissimo sport.”