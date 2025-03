Eccellenza, una Vigor Lamezia a caccia di punti promozione ospita la Gioiese

Lamezia Terme – Quattro partite al termine del campionato e cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica. A poco più di un mese dalla fine delle ostilità, il destino della Vigor Lamezia è tutto nelle sue mani. Un destino che domani passerà di nuovo dal “D’Ippolito”, dove i biancoverdi affronteranno la Gioiese, squadra che, con il successo di domenica scorsa sul Brancaleone, è riuscita a ipotecare una salvezza affatto scontata, soprattutto dopo un avvio di stagione abbastanza complicato. Archiviata la permanenza nella categoria, però, i ragazzi di mister Dal Torrione non sembrano aver voglia di tirare i remi in barca, come confermato dai vertici societari in settimana, ipotizzando addirittura una clamorosa rimonta in chiave play-off. Questa, almeno, la risposta della società ai rumours dell’ultima settimana, riguardanti presunti ammutinamenti della rosa viola, seguiti, nelle scorse ore, dalle dimissioni del dg Melchionne “per motivi strettamente personali”. Resta, comunque, una mission pressoché impossible, considerando le quattro lunghezze dalla quinta posizione, occupata dal Soriano, e le altre squadre in lizza per l’ultimo posto utile in ottica extra season (Palmese, Digiesse Praia Tortora e Paolana), su cui pesa anche il fardello dei tre punti di penalizzazione ereditati dalla passata stagione. Ma sognare non costa nulla, anche perché, dopo la capolista, i reggini dovranno affrontare proprio Paolana, Reggioravagnese e lo stesso Soriano: tre potenziali scontri diretti, date le premesse. Insomma, fin quando la matematica lo consentirà, tanto vale tentare il tutto per tutto, persino in un match proibitivo come quello del “D’Ippolito”, al cospetto della prima in classifica, forte del secondo miglior attacco (41 reti) e della miglior difesa (12 reti subite) del torneo. Matematica che, si spera, a breve potrebbe premiare la squadra guidata da Rosario Salerno, uscita indenne anche dal big match del “Granillo” contro la ReggioRavagnese e ormai a un passo dal tanto agognato ritorno in Serie D, soprattutto in caso di passo falso della Rossanese al “Sant’Antonio” di Isola Capo Rizzuto, stadio già costato qualche punto a diverse big del campionato, inclusa la Vigor Lamezia.

Di seguito i convocati biancoverdi per la sfida di domenica 30 marzo. Ancora out Catania.

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Lanciano, Matacera, Morelli, Puccio, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Curcio Cosenza, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella



Attaccanti

Bernardi, Chirico, Condemi, Egyr, Fioretti, Lucia, Padin, Spanò, Vitelli

Arbitrerà l’incontro il sig. Salvatore Gallella di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Luciano Fortino di Rossano e Vladimir Giovanni Renda di Catanzaro. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco