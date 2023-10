Esordio del lametino Gullo come collaudatore BlackBullscars nel primo speed down cup di Catanzaro

Catanzaro - Si è disputato ieri il primo speed down cup di Catanzaro. La kermesse sportiva partiva dal quartiere Cavita fino a Ponte Corace ed è stata organizzata perfettamente dalla scuderia speeddown project di Settingiano tramite il presidente (nonché Campione Italiano) Francesco Rotella insieme al suo staff. I migliori specialisti impegnati per la conquista del campionato interregionale Calabria/Sicilia ancora in lotta per l'aggiudicazione dei titoli. Al via della gara c'era anche il pluricampione italiano di automobilismo e karting Claudio Gullo, il driver ufficiale del gruppo Caffo 1915,"pupillo" di Pippo e Nuccio Caffo dall'ormai 2006 e testimonial ufficiale del brand mondiale Vecchio Amaro del Capo nel motorsport con il quale ha collezionato ben 13 titoli nazionali e varie targhe al merito sportivo oltre che una medaglia di bronzo nazionale al valore atletico. Il pilota della piana ha portato all'esordio nel sud Italia la BlackBullscars, la monoposto costruita nella fabbrica di Maranello da Fabrizio Giovanardi e Paolo Ferrari Ragastas. Proprio Giovanardi ex Collaudatore e pilota ufficiale della Ferrari f1 ai tempi di Schumacher ha affidato al Lametino il ruolo di collaudatore per la sua "creatura", un connubio che già all'esordio ha dato buoni spunti di riflessione per il 2024. Al debutto, Gullo ha portato il formulino di Maranello al 6° posto assoluto non lontanissimo dai primi 5 che in questo sport sono protagonisti da anni. I feedback che ha dato durante il fine settimana catanzarese serviranno durante l'inverno alla Blackbulls per approntare nuove migliorie tecniche per il 2024.

"Sono contento della prestazione ottenuta – afferma Gullo - in quanto la gara è stata affrontata con lo spirito di capire tecnicamente la macchina. Parlando direttamente con Ragastas, l'azienda ha le idee chiare per il 2024. Ci sarà un nuovo telaio con sospensioni riviste, ammortizzatori sviluppati appositamente per questa vettura che sicuramente porteranno miglioramenti. Aerodinamicamente invece, la vettura è già ottima, ed esteticamente, da quanto visto nel fine settimana è stata molto ammirata inquanto ha uno stile particolare che è piaciuto ai presenti. Per quanto riguarda il team, Ragastas e Fabrizio sono il top e quindi sono fiducioso che riusciranno a fare un ottimo lavoro, d'altronde sono all'esordio e tutti all'inizio pagano lo scotto di dover sviluppare la vettura in quanto gli altri costruttori sono anni che fanno questo e sarà un 2024 interessante”.