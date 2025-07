Gli arbitri ‘calciatori’ di Soverato trionfano al I torneo "Riviera dei Tramonti"

Lamezia Terme - Divertimento, passione e amicizia, questa la sintesi al massimo grado dei valori che hanno contraddistinto il I torneo di Beach Soccer ‘Riviera dei Tramonti’ organizzato dalla Sezione AIA di Lamezia Terme. Nonostante il caldo afoso, il 5 luglio sono giunte sulla piana lametina rappresentanze di 9 Sezioni calabresi sulle 11 totali. Presenti alla manifestazione la Sezione di Lamezia Terme (organizzatrice), Paola, Rossano, Soverato, Cosenza, Vibo Valentia, Catanzaro, Locri, Reggio Calabria. Sul campo ha vinto la Sezione di Soverato che, sullo sfondo di un rosso tramonto, ha avuto la meglio sulla Sezione di Cosenza. Questo momento di sport e aggregazione ha avuto inizio la mattina del 5 luglio con una fase a gironi, protrattasi nel pomeriggio, che ha assicurato a tutte le Sezioni partecipanti un numero minimo di partite.

Le migliori classificate del girone si sono scontrate in due semifinali dalle quali sono state ricavate le Sezioni partecipanti alla Finale 3º/4º posto (vinta dalla Sezione di Locri su Catanzaro) e quelle partecipanti alla Finale, arbitrata dagli arbitri lametini Giovanna Zubba e Mattia Roperto, conclusasi con la straripante vittoria di Soverato per 5-2 su Cosenza.

Ad aprire la cerimonia di chiusura è stato il Presidente di Sezione Giacomo Bruzzano “Siamo contenti per la riuscita dell’evento e per lo spirito di amicizia che ha contraddistinto questa prima edizione. Un ringraziamento a tutte le squadre partecipanti, a chi ha messo a disposizione gli impianti e a tutti i nostri partner che ci hanno aiutato a realizzare un’esperienza che speriamo sia stata apprezzata da tutti. Ringrazio tutto il gruppo di lavoro che si è impegnato per realizzare questo torneo, coordinato magistralmente da Lorenzo Notaro e speriamo di migliorare ancora e rendere il torneo una realtà sempre più consolidata”.

È intervenuto in seguito il Vicepresidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, Fernando Cantafio, il quale si è soffermato sullo “spirito di aggregazione di cui queste esperienze sono fautrici”. Presente anche il Componente della Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, Antonio Caroleo che si è detto “soddisfatto per la pubblicità che il Beach Soccer ha ottenuto grazie alla realizzazione di questo evento” e ha poi annunciato ai presenti “l’inizio di un percorso che la Lega ha l’intenzione di intraprendere, a partire dalle società calcistiche del lametino, relativo alla sensibilizzazione di dirigenti, genitori e calciatori sull’importanza delle figure arbitrali.”

Dopo questi interventi si è passato alla premiazione del miglior calciatore del torneo Giuseppe De Filippo della Sezione di Soverato, del miglior portiere Saverio Lupinacci della Sezione di Cosenza, del Premio Fair Play alla Sezione di Paola, omaggiati inoltre i responsabili delle squadre con un gagliardetto celebrativo. Infine, sono state premiate le Sezioni di Locri (terzo posto), di Cosenza (2º posto) e di Soverato alla quale oltre alla coppa del primo classificato è stata assegnata la coppa itinerante, che dovrà essere riportata alla prossima edizione del Torneo. “Te la riporterò per rivincerla” così è intervenuto con tanta ironia il Presidente della Sezione di Soverato, Pantaleone Procopio, rivolgendosi al collega Bruzzano.

Proprio Bruzzano ha, infatti, asserito in chiusura “Speriamo di organizzare altre edizioni del torneo, per aggiungere ai già consolidati impegni estivi una giornata in più in cui divertimento, passione e amicizia possano vincere il primo posto.”