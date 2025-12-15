Il sanpietrese Maggisano  centra il poker alla Stracollina Trail vincendo la IV edizione

Taranto - A Mottola si è svolta la IV edizione della Stracollina Trail sulla distanza di 16km con un dislivello di 280m, valida come nona ed ultima tappa del circuito Puglia Trail, organizzata dalla società Correre È Salute Mottola con partenza dalla Tenuta Donna Teresa. Quasi 250 atleti si sono dati battaglia per conquistare gli ultimi punti decisivi per i titoli. Maggisano portacolori della Marathon Cosenza già noto a questa manifestazione con ben tre vittorie consecutive, allo sparo si messo già in evidenza e con un ritmo ben elevato nonostante il percorso sterrato e disconnesso ha centrato il poker con la quarta vittoria consecutiva, abbassando anche il suo stesso record di 39" e ottenendo il nuovo primato in 1h02'53". L'atleta afferma" È stato una manifestazione impeccabile in tutto un grazie a tutta l'organizzazione per tutto. Soprattutto un grazie alla mia famiglia che è stata presente alle manifestazione dove mi ha dato tanta grinta con il forza "Papino" e un grazie a mio papà che anche lui mi ha seguito in queste belle soddisfazioni".

© RIPRODUZIONE RISERVATA