In Prima categoria match delicati per Promosport, Decollatura e Garibaldina. Ultimi 90' della stagione in Seconda e Terza

Lamezia Terme – Fine settimana denso d’impegni soltanto per le varie compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti tra la Prima e la Terza Categoria. Fermi, infatti, i campionati di Eccellenza e Promozione visto che oggi è partita la 61° edizione del Torneo delle Regioni 2025 di calcio a 11, che quest’anno si terrà in Sicilia. Anche stavolta non mancano elementi in forza a compagini lametine, o comunque dell’hinterland, in quella che è la kermesse più importante riservata al mondo giovanile dilettantistico.

Nella Rappresentativa Under 15 troviamo ben tre giovanissimi atleti del Sambiase: i classe 2010 Giuseppe Laugelli, Pasquale Mastroianni e Domenico Perri. Idem nella Reppresentativa Under 17, con i giallorossi Mattia Cullice, Antonio Esposito e Angelo Vono, tutti 2008. In quella Under 19 a farla da padrona, con ben quattro propri tesserati, è invece la Vigor Lamezia. A rappresentare il club biancoverde ci sono i 2006 Aldo Costanzo, Antonio Lucia, Matteo Puccio e Christian Sicoli. Tra i convocati anche Natale Caputo, anch’egli classe 2006, dell’Atletico Maida.

La Calabria è stata inserita per sorteggio nel girone C, in cui si confronterà con i pari età di Molise, Liguria e Puglia (la squadra femminile si cimenterà in un triangolare vista l’assenza della selezione molisana). Già fissati anche gli orari di gara per ciò che concerne la prima fase, cioè quella a gironi: Under 15 alle ore 9:30, Under 17 alle 11:30, Femminile alle 14:30 e Under 19 alle 17:00. Oggi, in occasione della prima giornata, le tre rappresentative maschili calabresi affronteranno le parigrado del Molise a Rosolini, in provincia di Siracusa. Domani le gare della seconda giornata a Pozzallo, in provincia di Ragusa, contro la Liguria, e lunedì le sfide conclusive dei rispettivi raggruppamenti a Canicattini Bagni, nuovamente nell’hinterland siracusano, con avversaria la Puglia.

Prima Categoria

In programma la quartultima giornata di ritorno (15:30). Nel girone B un solo anticipo odierno, quello che vedrà fronteggiarsi Real Cosenza e Audace Decollatura. Real secondo, a – 5 dalla vetta. Vanta inoltre la miglior difesa del raggruppamento, oltre ad essere la squadra che ha pareggiato meno di tutte: appena tre volte. All’Audace, che attualmente ha due lunghezze di vantaggio sulla zona play-out, in realtà, tra distacchi dalla penultima e dalla quartultima e scontri diretti ancora da giocare, manca ormai un punto per porsi al riparo da sgradite sorprese. La squadra del presidente Bianco è in serie utile da quattro turni ed ha perso soltanto una delle ultime sette gare giocate, per giunta in casa della capolista Marca. Decollatura che è anche la compagine che ha vinto più gare esterne (cinque) dopo lo stesso Real, il Rocca di Neto e lo Scandale.

I cosentini hanno fatto il pieno di punti negli ultimi 180’ e non pareggiano da oltre quattro mesi.

In terra bruzia il tecnico dei biancazzurri, Leonardo Viterbo, non potrà contare sugl’indisponibili Bubba e Perri A.

Impegno interno per la Garibaldina che, domani, riceverà il Cus Cosenza. Un vero e proprio scontro salvezza con gli “universitari” sestultimi ed i soveritani terzultimi ed a -3 dal San Fili di scena sul difficile campo di Scandale e che, al contrario della stessa Garibaldina, dovrà ancora riposare un turno. Cus reduce da due consecutive sconfitte, comunque al cospetto delle quotate Silana e Rocca di Neto, che hanno interrotto una striscia utile che si protraeva da sei turni.

Un eventuale successo, che farebbe il paio con quello importantissimo di domenica scorsa a San Fili, consentirebbe ai giallorossi del Reventino di rilanciare le proprie chance salvezza. Domani mister Perrone sarà tuttavia orfano del forte Dennis Chiodo, squalificato.

Ricordiamo che l’ultimo posto, con conseguente declassamento diretto, è ormai appannaggio del ritiratosi San Mango. Resta perciò da assegnare la seconda ed ultima retrocessione, che scaturirà dalla disputa delle eventuali due semifinali e finale play-out. Al momento, infatti, viste le dodici lunghezze di distacco tra la quintultima e la penultima, si giocherebbe solo l’incrocio quartultima-terzultima, con la perdente che poi spareggerebbe con la penultima.

Anche nel girone C un solo anticipo odierno, quello tra Piscopio e BivongiPazzano, rispettivamente sesta e quarta forza del raggruppamento. Il big match di giornata sarà tuttavia quello di domani pomeriggio, al “Baldassarre Sinopoli”, tra Soverato e Promosport Lamezia. Per Gallo e compagni, primi con due punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici Pizzo e P.D. Taverna, si tratta del penultimo scontro diretto della stagione. Soveratesi soltanto quinti ed a – 4 dalla vetta. Sarà pure sfida tra la prima e la terza difesa meno vulnerata. Tra l’altro nessuno tra le mura amiche ha incassato meno gol della compagine ionica, così come in trasferta nessuno ha subito meno reti dei lametini. Numeri alla mano, si prevede, insomma, una gara con pochissime segnature. Il Soverato ha comunque perso due delle ultime tre gare, nello specifico gli scontri diretti esterni con BivongiPazzano e Pizzo. Promosport in serie utile da 270’. Domani pomeriggio mister Notaris sarà orfano degl’infortunati Corigliano, Panuccio, Ianni e Vaccaro.

Seconda Categoria

Ultimi 90’ della stagione regolare nel girone B. Di conseguenza tutte le gare si disputeranno in contemporanea alle 15:30 di domani. Al già promosso Rogliano, si aggiungerà direttamente, senza quindi la disputa dei play-off, il Fiumefreddo Calcio qualora tra le mura amiche non perderà contro la prima forza del torneo. A seguito del recupero, mercoledì scorso, degli ultimi 15’ del match tra la vicecapolista e la Nuova Grisolia, con il risultato rimasto fermo sul 2-0, il distacco tra la seconda e la terza è infatti lievitato a dodici lunghezze. Speranze play-off ormai ridotte al lumicino per il Mac 3. I serrastrettesi devono battere il fanalino di coda, nonché già retrocesso, Ceep Villaggio Europa ed al contempo augurarsi che il Rogliano vinca a Fiumefreddo, il Grisolia batta il Conflenti ed il San Michele Donnici non vinca contro il Longobardi. Con tale combinazione di risultati, la squadra delle frazioni Migliuso – Angoli – Cancello balzerebbe al quarto posto e disputerebbe quella che sarebbe l’unica semifinale play-off in casa del Grisolia.

Turno interno per i Biancoverdi Raffaele che, al “Rocco Riga”, ospiteranno il Belvedere. Lametini già matematicamente salvi visti pure gli scontri diretti a favore con il Longobardi.

Come già anticipato, trasferta proibitiva a Grisolia per il Conflenti, ormai certo di doversi giocare la salvezza nella finale play-out in casa della perdente l’unica semifinale ormai in programma, ovvero quella tra quartultima e terzultima.

Di seguito il programma completo di quest’ultima giornata di campionato: Biancoverdi Raffaele Spa – Belvedere Calcio; Fiumefreddo Calcio – Rogliano; Komunicando IKST – Città di Aprigliano; Mac 3 – Ceep Villaggio Europa; Nuova Grisolia Calcio – Conflenti; San Michele Donnici – Longobardi Calcio.

Così sono andate le cose domenica scorsa: Belvedere Calcio – Fiumefreddo Calcio 0-0; Ceep Villaggio Europa – Komunicando IKST 3-8; Città di Aprigliano – Biancoverdi Raffaele 2-0; Conflenti – Mac 3 4-4; Longobardi Calcio – Nuova Grisolia Calcio 1-2; Rogliano – San Michele Donnici 4-1

Si ripartirà dalla seguente classifica: Rogliano 59; Fiumefreddo Calcio 48; Nuova Grisolia Calcio 36; San Michele Donnici 34; Mac 3 33; Città di Aprigliano 31; Komunicando IKST 30; Biancoverdi Raffaele 27; Longobardi Calcio 24; Belvedere Calcio 23; Conflenti 10; Ceep Villaggio Europa 1

Rogliano già promosso in Prima Categoria

Ceep Villaggio Europa già retrocesso in Terza Categoria

Terza Categoria

Ultima giornata di ritorno nel girone D. Dopo l’Atletico Feroleto, domani potrebbe toccare al Pianopoli festeggiare il salto di categoria. Qualora i ragazzi di mister Saladino vinceranno a Gimigliano o comunque manterranno almeno dieci punti di distacco sulla quinta (al momento sono già undici), eviteranno infatti il play-off. Ricordiamo che sono ben tre le promozioni dalla Terza in Seconda. Quella che ormai sembra l’unica sfida play-off in programma, riguarderà due tra Excalibur, San Pietro Apostolo, Cortale e Maida.

Di seguito i match in programma alle 15:30 di domani: Città di Gimigliano – Pianopoli; Excalibur 1997 – AccariaGalli (a Pianopoli); Invictus Accademy 2024 – Cortale A.s.d. (a Platania); San Pietro Apostolo – Maida; Serrastretta – Atletico Feroleto

Questi i risultati maturati lo scorso week-end: Accaria Galli – San Pietro Apostolo 2-5; Atletico Feroleto – Invictus Accademy 2024 3-0; Cortale A.s.d. – Città di Gimigliano 4-2; Maida – Serrastretta 4-1; Pianopoli – Excalibur 1997 3-1

Di seguito l’attuale classifica: Atletico Feroleto 44; Pianopoli 39; Excalibur e San Pietro Apostolo 29; Cortale A.s.d. 28; Maida 27; Serrastretta 17; Invictus Accademy 2024 9; Città di Gimigliano 8; Accaria Galli 7.

Atletico Feroleto già promosso in Seconda Categoria.

Ferdinando Gaetano