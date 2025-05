Karate, piccoli atleti dell'Asd Sporting Center al Gran Premio Fijlkam di Amantea

Amantea (Cs) - Si è svolta il 18 maggio 2025, ad Amantea, la quarta edizione del gran premio giovanissimi, organizzato dal comitato regionale Fijlkam Calabria. Numerose le associazioni di tutta la Calabria che hanno preso parte a questo grande evento e i partecipanti come gruppi bambini e fanciulli della ASD Sporting Center di Lamezia Terme. I tecnici Ruberto Vincenzo e Martello Alessandro "nonostante - spiegano in una nota - abbiano presentato una squadra di ragazzi principianti e alle prime fasi di approccio a queste manifestazioni sportive si ritengono soddisfatti di aver raggiunto ottimi risultati, per quanto riguarda soprattutto la crescita personale, sociale e caratteriale di ogni singolo ragazzo. Ottime le prestazioni dell’atleta fanciullo Thomas Iannazzo nella specialità dell’esecuzione del palloncino che ottiene una medaglia d’oro, mentre Daniele Ruberto porta a casa un argento".

