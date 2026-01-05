Go-kart, il soveritano Spezzano conquista il podio al debutto del Trofeo del Mare a Roccella Jonica

Rocella Jonica - Un inizio di 2026 spumeggiante per gli appassionati di go-kart. Nella giornata del 4 gennaio 2026 si è disputata sul lungomare della Città di Roccella Jonica il 1° Trofeo del Mare Gara Go-Kart. Dopo 5 anni di assenza, il pilota Soveritano Gianpiero Spezzano ha conquistato il 2° posto nella Categoria 125cc KF Monomarcia, assieme a suo Padre Pilota Piero Spezzano, da più di 40 anni nel mondo dei Kart del TEAM S.S KART di SESA Giulio. In competizione, più di 50 Go-Kart da tutta la Calabria pronti a dare spettacolo durante questo evento. Ottimo piazzamento anche per Gianpiero Spezzano di Soveria Mannelli, che si è portato a casa il 2° posto. Il pilota ha parlato della sua gara come di una giornata memorabile, sottolineando la complessità del circuito calabrese. A breve il TEAM S.S Kart di SESA Giulio, con i piloti Gianpiero e Piero, disputerà altre gare con la UISP in tutta la Calabria e Sicilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA