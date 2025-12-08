Prima Categoria: Torna al successo interno la Promosport, Garibaldina battuta in rimonta

Lamezia Terme – Fine settimana tra luci ed ombre per le due squadre nostrane di Prima Categoria, le quali, complessivamente, portano a casa solo tre dei sei punti in palio. Ma andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

Dopo oltre due mesi, torna finalmente a vincere tra le mura amiche la Promosport Lamezia. La sfida di sabato pomeriggio contro un Cirò Marina che aveva conquistato appena un punto nelle precedenti sei uscite, si è tuttavia rivelata più ostica del previsto, tant’è che c’è voluto un guizzo del solito Sano, al novantesimo, per evitare quello che sarebbe stato il terzo pari interno stagionale. Eppure la partita si era messa bene per Corigliano e compagni i quali dopo essere andati al riposo avanti di un gol, in avvio di ripresa hanno buttato alle ortiche la grande occasione, dagli undici metri, per chiuderla virtualmente. Ad un quarto d’ora dal termine è invece maturato il, fortunatamente provvisorio, 1-1 ospite.

Il primo sussulto lo regala una punizione dal limite che Perri manda ad infrangersi sulla barriera. Subito dopo, Corigliano batte corto un angolo servendo Santacroce il quale scarica su Perri toccato in area di rigore, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Al 19’ si sblocca già il match. Corner di Corigliano sul primo palo dove Piacente stacca di testa battendo Porti. Primo gol in campionato, secondo stagionale, per l’ex attaccante di Vigor e Sambiase. Alla mezz’ora ripartenza della Promosport con Santacroce che mette al centro per la botta di Perri che chiama il portiere al grande intervento in corner. Sugli sviluppi dello stesso, la conclusione al volo di Santacroce si spegne oltre la traversa. Prima del riposo ci provano i crotonesi con Aloisio, il cui tiro dalla lunga distanza termina abbontantemente a lato.

Al 6’ della ripresa i padroni di casa hanno la ghiotta chance di pervenire al raddoppio, ma Piacente si fa neutralizzare da Porti un calcio di rigore. Mister Viterbo fa entrare Cuda, Sano e Saladino al posto di Perri,Santacroce e dell’ultimo arrivato Martinez, la gara, però, resta molto spezzettata. Al 30’ arriva il pari cirotano. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, nel tentativo di spazzare, Gaetano svirgola l’impatto con la palla che finisce per scavalcare Vecchio in uscita, trasformandosi in un assist involontario per Parise che la butta nel sacco. Sembra di rivedere lo stesso clichè delle precedenti tre sfide interne, chiusesi con il segno “ics” o “2”. Corigliano e compagni non ci stanno, però, e premono alla ricerca della rete del nuovo vantaggio. Al 40’ tiro di Sano respinto in corner, con il piede, dal numero uno ospite. Dopo 120” l’ex Excalibur ci riprova, stavolta di testa, ma Porti è ancora reattivo ad alzare oltre la traversa. Il terzo tentativo è quello buono. Siamo al 44’ quando i biancazzurri lanciano lungo in area avversaria, Morelli spizzica, apparecchiando per Sano che stavolta non dà scampo a Porti. Settimo centro in campionato, nono se consideriamo anche le gare di Coppa Calabria, per il centravanti che la scorsa stagione giocava in Terza Categoria. In classifica, i lametini salgono a 20 punti, accorciando a – 2 dal secondo posto, occupato dallo Scandale, ma restando distanti quattro incollature dalla capolista Silana.

Dopo due vittorie consecutive che l’avevano proiettata in zona play-off, la Garibaldina torna ad assaporare l’amaro calice della sconfitta. Si tratta, peraltro, del primo stop in trasferta, dove prima di ieri aveva incassato appena due gol, tanti quanti ne ha presi in un colpo solo a San Mauro Marchesato. Eppure il match era iniziato nel migliore dei modi per la compagine del Reventino, passata in vantaggio dopo appena un paio di giri di lancette dal fischio di avvio con il solito Chiodo, lesto a fiondarsi su un lancio dalle retrovie e insaccare sul primo palo. Nono centro stagionale per l’ex Sambiase, sempre più bomber principe della squadra giallorossa. Poco prima del riposo i locali trovano il momentaneo pari con Maiolo, complice una sfortunata deviazione della difesa ospite che mette fuori causa Marchese . Al 15’ della ripresa i crotonesi la ribaltano completamente su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Onate e concesso per un tocco di braccio del numero undici soveritano nel tentativo di opporsi ad un tiro dal limite. Garibaldina che scende dal quinto al sesto posto. Il San Mauro, invece, aggancia il Petronà in quintultima posizione.

PROMOSPORT – CIRO’ MARINA 2-1

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Morelli, Gaetano, Vaccaro, Galloro, Decio, Corigliano, Santacroce (8’st Saladino), Martinez (8’st Sano), Piacente, Perri (5’st Cuda). In panchina: La Porta, De Moro, Gallo, De Fazio, Crapella, Cullice. Allenatore: Viterbo

CIRO’ MARINA: Porti, Lama, Foresta, Lamberti S., Lamberti G., Aloisio, Senatore, Affatato, De Leo, Falzetta (16’pt Parise), Allò. In panchina: Sestito, Bonesse. Allenatore: Lamberti F.

ARBITRO: Francesco Martire da Cosenza

MARCATORI: 19’pt Piacente (P); 30’st Parise (CM), 44’st Sano (P)

NOTE: ammoniti Lama (CM), Senatore (CM), Perri (P), Corigliano (P), Decio (P), Porti (CM), Lamberti G. (CM), Gallo (P). Recupero: 1’pt e 7’st

SAN MAURO MARCHESATO – GARIBALDINA 2-1

SAN MAURO MARCHESATO : Villagra, Biagi, Greco (26’st Carvelli), Iovane, Mouafiri, Maiolo (35’st Checa), Saldana (45’st Costanzo), Pintos, Maida, Onate (45’st Procopio), Poerio (42’st Borda). In panchina: Arcuri

GARIBALDINA: Marchese, Pascuzzi, Bianco, Diallo, Bonacci, Costabile (44’st De Grazia), Chiodo, Gentile, Olaman, Perri, Buso (26’st Caruso G.). In panchina: Caruso M., Cardamone, Darboe, Costanzo. Allenatore: Perrone

ARBITRO: Emilio Alessandro Compagnone da Crotone

MARCATORI: 2’pt Chiodo (G), 42’pt Maiolo (SMM); 15’st Onate rig. (SMM)

Ferdinando Gaetano