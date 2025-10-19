Promozione, Atletico Maida ko 3-0 in casa del quotato San Nicola Chiaravalle Soverato

Chiaravalle Centrale - Nuova rotonda sconfitta per l’Atletico Maida che, a differenza di una settimana fa, stavolta non riesce a sovvertire i pronostici della vigilia in casa del forte, ed ancora imbattuto, San Nicola Chiaravalle Soverato. Sul bel manto erboso naturale dell’impianto di località Foresta, finisce 3-0 per i padroni di casa. I ragazzi di mister Sisi si confermano seconda miglior difesa, dopo quella della capolista Deliese, con appena due reti al passivo in queste prime sei giornate. Al contempo restano quarti assieme all’Ardore, distanti sempre quattro lunghezze dalla battistrada. L’Atletico, di contro, rimane fermo a quota 6, condividendo la quartultima piazza con Bianco e Taverna. Giallorossi che continuano a non conoscere mezze misure, non avendo sin qui ancora mai diviso la posta. Con i tre gol incassati al “Maellare”, la retroguardia maidese diventa la più vulnerata del torneo, assieme a quella del fanalino di coda Melito, con la poco invidiabile media di tre reti incassate ogni 90’. Bisogna comunque dire che eccezion fatta per l’Africo, in questo avvio di campionato Scalese e compagni hanno dovuto affrontare quasi tutte le squadre più forti, organici e classifica alla mano, del girone. Senza contare che anche a Chiaravalle Centrale Giuseppe Saladino ha schierato un undici decisamente più giovane e meno esperto di quello avversario. Giusto due i fuoriquota nella formazione iniziale del San Nicola Chiaravalle Soverato, contro i cinque, più il 2005 Persico G., di quella giallorossa.

La cronaca del match

I locali la sbloccano dopo appena una decina di giri di lancette: verticalizzazione ad imbeccare Wilson che scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Rubino in diagonale. Al 15’ prova a rispondere l’Atletico, ma la punizione di Scalese termina alta. Alla mezz’ora cross locale dall’out destro e incornata ancora di Wilson bloccata dal portierino ex Sambiase. Dopo pochi minuti nuovo piazzato di Scalese, stavolta dal vertice destro, ribattuto da un avversario, riprende Persico G. il cui tiro al volo termina di poco fuori. Prima del riposo è Gullo a liberarsi dal limite, ma la mira è ancora imprecisa.

La ripresa vede il Maida in proiezione offensiva. Assist di tacco di Persico G. per Gullo, la cui conclusione da ottima posizione è bloccata con sicurezza da Audino. Al 5’ torna a tremare la porta ospite: traversone dalla sinistra di Corozo e stacco di Bigongiari con salvataggio quasi sulla linea di porta da parte di Mascaro. Il raddoppio è tuttavia rimandato soltanto di poco. Scalese chiede un fallo su di lui non ravvisato, invece, dall’arbitro, lancio in profondità per il 2006 Cataldo che supera Rubino in uscita. Black-out in casa giallorossa dato che appena un minuto dopo il direttore di gara indica il dischetto a punire un fallo in area ospite commesso da Mascaro. Rubino respinge, ma nulla può sulla ribattuta dello stesso Bigongiari per il 3-0 dei soveratesi. Al 14’ nuova punizione dal limite con la quale il solito Scalese sfiora il palo.

Poi succede poco, fatta eccezione per una parata di Rubino su forte conclusione di un avanti locale.

SAN NICOLA CHIARAVALLE SOVERATO – ATLETICO MAIDA 3-0

SAN NICOLA CHIARAVALLE SOVERATO: Audino, Sanneh, Carbonieri, Bigongiari, Portesi, Cataldo, Ferrara, Wilson, Lopez, Clemente, Corozo. In panchina: Meliti, Tascon, Sanyang, Giampà, Romeo, Barletta, Monteleone, Criaco, Corapi. Allenatore: Sisi

ATLETICO MAIDA: Rubino, Sirianni, Ferrise, Cocola, Grande, Mascaro, Talarico, Persico M., Persico G., Scalese, Gullo. In panchina: Iozzo, Scalise, Perri, Poli, Nicolazzo, Anchaba, Salerno, Tropea, Martinez. Allenatore: Saladino

ARBITRO: Luigi Morace da Reggio Calabria (Crosta e Notaro da Lamezia Terme)

MARCATORI: 10’pt Wilson; 7’st Cataldo, 9’st Bigongiari rig.

Ferdinando Gaetano