Promozione, l'Atletico Maida batte il forte Gioiosa ed esce dalla zona play-out

Lamezia Terme – Colpo d’ala dell’Atletico Maida che ribalta il pronostico della vigilia battendo, al “Riga”, di stretta misura il forte ed ambizioso Gioiosa Jonica. Quinto successo stagionale per Scalese e compagni i quali chiudono con la propria porta inviolata a distanza di oltre due mesi dalla volta precedente (Africo – Atl. Maida 0-2 del 21 settembre). Tre punti pesantissimi, contro un avversario che ha in rosa gente con trascorsi in D quali gli ex Locri Aquino, Ficara e Furina, dato che consentono di salire a 15 punti, scavalcare il Capo Vaticano ed uscire dalla zona play-out. Il Gioiosa resta terzo, ma viene agganciato dall’Ardore, ma vede il proprio distacco dalla vetta lievitare da tre a sei incollature.

La cronaca del match

Mister Saladino non recupera l’esperto Giovanni Foderaro in attacco e deve fare ancora una volta a meno dell’infortunato di lungo corso Romagnuolo. In compenso torna pienamente arruolabile Balde. Forfait di Sirianni in extremis, rimpiazzato da Michienzi. Scendono così a tre, più il 2005 Persico G., gli under nell’undici titolare dei padroni di casa. Giusto i due obbligatori in quello dei reggini.

Dopo otto giri di lancette conclusione dalla distanza di Furina di poco a lato. I padroni di casa rispondono con il tiro a giro di Gullo, dal vertice, a sfiorare la traversa. Poi è nuovamente Furina, dopo aver scambiato al limite, a spedire a sua volta alto. Alla mezz’ora Scalese scodella in area una punizione dalla trequarti, Grande, di testa, fa da sponda per l’accorrente Mascaro che non arriva di un soffio all’impatto con la palla. Prima del riposo ancora pericoloso il Maida. Gran palla in profondità di Balde per Persico G., sul quale salva in extremis Luciano in scivolata. Al secondo ed ultimo minuto di recupero, tocca invece a Iozzi salvare i suoi con un grande intervento sulla conclusione di Ficara sugli sviluppi di un corner.

Il primo sussulto della ripresa lo regala Gullo. L’ex Vigor vede il portiere fuori dai pali e prova a sorprenderlo dalla lunga distanza, sfera di poco fuori. Poco dopo, un rimpallo favorevole mette Tromba in condizione di battere a rete da buona posizione, ma spara alle stelle. Al 17’ guizzo di Lucia e tiro sul primo palo che Sainato neutralizza. A dieci giri di lancette dal novantesimo, Gullo riesce a mettere il piede tra difensore e pipelet avversari, ma quest’ultimo riesce a bloccare. Si arriva così al 42’ del secondo tempo: grande azione in ripartenza del 2007 De Luca, palla filtrante per Tropea che la mette dentro. Primo gol con la maglia dell’Atletico per il 2006 ex Under 19 della Vigor. E’ la rete della vittoria locale, peraltro costruita da due dei subentrati nei secondi 45’.

Atletico Maida – Gioiosa Jonica 1-0

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Michienzi, Ferrise (42’st Persico M.), Balde, Mascaro, Grande, Gullo, Nicolazzo (20’st Talarico), Persico G. (33’st De Luca), Scalese, Lucia (33’st Tropea). In panchina: Soverina, Perri, Scalise, Poli, Salerno. Allenatore: Saladino

GIOIOSA JONICA: Sainato, Panetta (18’st Pavisich), Tirotta, Mazzone, Luciano, Aquino, Furina, Romero, Tromba, Ficara, Martinez (18’st Pelle). In panchina: Tassone, Boccalini, Jiritano, Saverino, Galluzzo, Gallo. Allenatore: Logozzo

ARBITRO: Salvatore Matteo Bianchi da Rossano (Simone e Principato da Reggio Calabria)

MARCATORI: 42’st Tropea

NOTE: ammoniti Grande (AM), Mazzone (G), Lucia (AM). Espulso il dirigente Mammolenti (G). Recupero: 2’pt e 4’st

Ferdinando Gaetano