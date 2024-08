Sette i piloti della New Generation Racing che gareggeranno alla 62esima Cronoscalata Svolte di Popoli

Lamezia Terme - "Saranno sette i piloti New Generation Racing che saliranno in Abruzzo nel fine settimana alle porte e lanceranno la sfida nella classica gara di Popoli. La 62^ Cronoscalata Svolte di Popoli sarà valida per il CIVM Nord, per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche. Una gara che non ha bisogno di presentazioni e che custodisce il suo fascino nei 7.530m del percorso di gara dove i piloti saranno impegnati il 9, 10 e 11 agosto" è quanto si legge in una nota.

"Nelle Bicilindriche - precisano - saranno cinque i portacolori NGR pronti alle sfide che si presenteranno. Continua la rincorsa al titolo per il pilota Lametino Angelo Mercuri, che con la sua Fiat 500 di gruppo 5 vorrà allungare in campionato attraverso le sue solite prestazioni. Sempre in gruppo 5 sarà presente su Fiat 500 Luigi D'Aprea, che vorrà continuare sulla riga delle belle prestazioni, con lo stesso che nelle ultime uscite ha disputato delle ottime gare e Popoli potrà essere un' ennesima terra di conquista per un podio di categoria".

"Nel gruppo 2 trio d'attacco NGR con Antonio Ferragina e Gianfranco Mercuri su Fiat 126 e Luca L'Arocca su Fiat 500 che vorranno essere protagonisti e punteranno forte alla zona podio e anche a qualcosa in più. Nel gruppo RS-S Plus, torna in salita il Catanzarese Gianluca Rodino sulla Peugeot 106 di classe 1400. Per Rodino sarà un appuntamento dove cercherà di confermarsi puntando al gradino più alto del podio, sapendo comunque che non mancherà la preparata concorrenza. In E1 Italia risponde presente l'esperto Domenico Rotella, che si candida a dire la propria nelle calde sfide della 1600 Turbo a bordo della sua Renault 5 GT Turbo. Fine settimana popolese che partirà da venerdì con le verifiche di rito, poi sabato le due manche di prova e domenica altre due salite di gara, con lo start previsto per le ore 9.00".