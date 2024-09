Lamezia, in casa Pd nominato un Coordinamento per superare le divisioni

Lamezia Terme - Se non è un “commissariamento” poco ci manca. Di possibili sorprese ne avevano parlato ieri e oggi arrivano conferme che riguardano la situazione interna del Partito democratico di Lamezia. Secondo indiscrezioni, infatti, nel corso della Festa dell’Unità in corso in questi giorni a Taverna, è stata affrontata la “questione Lamezia” e la relativa crisi in atto a livello di gruppo dirigenziale, con le note divisioni interne. Ebbene, nel corso di una apposita riunione, i vertici regionali avrebbero deciso, in un’ottica di superamento delle divisioni attuali, di nominare un Coordinamento formato dal segretario cittadino, Gennarino Masi, da quello provinciale Domenico Giampà, dalla consigliera regionale, Amalia Bruni e da Luigi Muraca, responsabile regionale giustizia.

Una soluzione che nelle intenzioni dovrebbe superare lo stato di impasse in cui si trova il Pd lametino, caratterizzato da incomprensioni e veti incrociati che di fatto bloccano l’attività politica e non permettono di trovare una sintesi sul programma da presentare alla città in vista delle elezioni comunali di primavera, e ancora di più sulla figura da proporre quale candidato a sindaco. Ora, in attesa dell’ufficializzazione della nomina del Coordinamento, la domanda è se tale soluzione possa essere davvero sufficiente a colmare le distanze interne esistenti e aggregare tutto il centrosinistra, o se invece continueranno i “personalismi” e le velleità dei singoli. E per cercare fin da subito di scongiurare tali ipotesi - sempre secondo quanto appreso - pare che già nei primi giorni della prossima settimana, il Coordinamento si adopererà per convocare il Tavolo del centrosinistra e avviare il confronto sulle iniziative e sul programma da portare avanti e, naturalmente, pensare anche a lavorare e trovare convergenze sul candidato a sindaco.

A. C.