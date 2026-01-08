Lamezia, Masi (Pd): "Si convochi Consiglio Comunale per verificare livello coesione delle forze politiche"

Lamezia Terme - "Il terremoto politico che ha investito l'amministrazione Comunale e il Sindaco Mario Murone, culminate con l'assessore al Bilancio Giulia Bifano che si dimette sbattendo la porta in faccia, segnalano il logoramento della maggioranza di centro destra e l'esigenza dell'immediata convocazione del Consiglio Comunale per verificare sia il livello di coesione delle forze politiche dopo soltanto pochi mesi dall'elezioni amministrative che le condizioni per andare avanti" è quanto afferma in una nota Gennarino Masi Consigliere comunale PD.

"Il logoramento della maggioranza è evidente. L'inadeguatezza palese. La crisi politica alle porte. I sospetti e le accuse espresse dal Sindaco sono gravissime e non possono passare inosservate. Murone, spieghi al Consiglio Comunale chi sono le forze di potere che vogliono indebolirlo e perché vogliono indebolirlo dopo averlo sostenuto. Murone, venga in Consiglio Comunale, trovi il coraggio di assumersi le proprie responsabilità chiarendo e motivando le sue accuse. È in gioco la sua credibilità".