Lamezia, Nucifero (Patto Sociale): "Aeroporto e stazione irrinunciabile volano di progresso per la città"

Lamezia Terme - “Sfruttare la collocazione geografica dell'aeroporto di Lamezia Terme e della stazione ferroviaria centrale per valorizzare al massimo il contesto territoriale di riferimento ed avere un importante richiamo in più anche sul fronte turistico con la creazione di itinerari ad hoc dentro la città che di certo richiamerebbero tanti viaggiatori o magari farebbero si che chi decide di venire in Calabria prolunghi la sua permanenza nella cittadina lametina”. Scali che, aggiunge “per le dimensioni, la tipologia di traffico, il bacino d’utenza e l'ubicazione sono pacificamente riconosciuti come strumenti di crescita di elevata caratura e rappresentano un rilevante valore aggiunto per Lamezia Terme per trainarla verso un futuro sempre più roseo e di interscambio globale”. Questo è quanto affermato dall’avvocato Fernando Nucifero, dirigente di Patto Sociale di Lamezia Terme, che, pertanto invita “tutte le forze a definire tra i punti basilari del proprio programma elettorale, in vista della prossima tornata amministrativa, un quadro di obiettivi con misure ed azioni strategiche d’intervento che coinvolgano l’implementazione degli investimenti e l’intensificazione delle relazioni e dei collegamenti tra i menzionati scali e la città di Lamezia Terme”.

Per Nucifero, infatti, “la presenza dell’aeroporto e della stazione centrale costituiscono un irrinunciabile volano di progresso assolutamente notevole in quanto nei fatti la loro capacità di connessione con le altre – rotte - tratte nazionali ed internazionali fungono da rilevante beneficio per alcune componenti dell’economia locale quali i flussi turistici, il commercio internazionale, il settore logistico, l’accesso a nuovi mercati, le scelte di localizzazione di imprese italiane ed estere e la capacità dei territori di attrarre investimenti”. Intenti propositivi e costruttivi che, conclude l’esponente di Patto Sociale, andrebbero a rafforzare e dare continuità al visibile e positivo rilancio di Lamezia Terme intrapreso in questi anni grazie alle soluzioni prospettate e poste in essere con coraggio, senso di responsabilità e abnegazione dall’amministrazione in carica”.