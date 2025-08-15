Verso le Regionali, Comune di Lamezia avvia la macchina elettorale

Lamezia Terme - Primi atti dell’amministrazione comunale targata Murone, verso l’indizione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Regione Calabria anticipate al 5 e 6 Ottobre 2025 a seguito delle dimissioni del Presidente Roberto Occhiuto.

Il comune, con determina dirigenziale, procede alla Costituzione dell’Ufficio Elettorale ed impegno spesa. Stabilito anche altro personale da assegnare, per gli altri adempimenti, all'ufficio elettorale/Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale previo ordine di servizio. Uscieri per servizio portineria ufficio elettorale, a rotazione.

Dal Comune prevedono, inoltre, che le operazioni elettorali impegneranno presumibilmente il personale per complessive ore 7000, quantità individuata sulla base delle consultazioni precedenti. E viene assegnato a ciascun Settore il numero di ore (di lavoro straordinario).

Viene determinato di impegnare la somma complessiva di euro 262.790,00, bilancio 2025, così di seguito suddivisa: 120.000 euro (Spese per lavoro straordinario dipendenti); 28560 euro (Contributo Assist. Lavoro Straordinario); 10.200 euro (IRAP Lavoro straordinario); 104.030 euro (Compensi componenti Seggi elettorali).

Secondo la determina viene dato atto, altresì, che la spesa relativa a servizi e forniture delle suddette consultazioni elettorali sarà oggetto di specifiche determinazioni dirigenziali di impegno sul capitolo 1458/0- Piano dei Conti 1.03.01.02.010- Bilancio di previsione 2025/2027- che presenta adeguata disponibilità.

Successivamente, saranno adottati altri atti per l'assegnazione degli incarichi del servizio di staffetta per il collegamento tra i 78 seggi elettorali e l'ufficio elettorale ed altre eventuali incombenze. Oltre, naturalmente alla nomina di scrutatori. Per tale scopo la commissione elettorale si riunirà a metà settembre. Da poco insediata, la nuova amministrazione ha attivato la macchina comunale - verso le regionali di autunno - già a lavoro in questo agosto “caldo” per la politica calabrese.