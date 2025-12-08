Voli salva vita essenziali per la Calabria”: il plauso dell’UDC Lamezia all’Aeronautica militare

Lamezia Terme - "Gratitudine alle forze dell’aeronautica militare che con i voli salva vita prestano un essenziale servizio al territorio nazionale operando anche in condizioni meteo difficili o con tempi ristrettissimi”. “Trasferimenti sanitari emergenziali che sono fondamentali soprattutto in Calabria a causa delle persistenti e significative disparità esistenti tra le nostre strutture e quelle settentrionali”. “Carenze che rendono tali tipo di spostamenti come unica opzione per tutelare il diritto alla vita così come accaduto nell’intervento di qualche giorno addietro che ha interessato il trasporto d’urgenza di un uomo di 40 anni dall’Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro all’Ospedale Molinette di Torino”.

Questo il plauso espresso, alle forze militari coinvolte, da Fernando Nucifero, dirigente UDC di Lamezia Terme, che aggiunge come "l'attività istituzionale espletata, grazie alla celerità di risposta, all’eccellenza del personale e alla tecnologia avanzata degli aeromobili utilizzati, garantisca soccorsi anche su grandi distanze contribuendo a salvare vite umane gravemente a rischio". “Ammirazione sincera, dunque, per l'opera silenziosa, costante e impeccabile posta in essere che è motivo di orgoglio ed esempio di professionalità, altruismo e competenza”. L’interlocutore UDC, poi, conclude, rimarcando l’importanza di assicurare in tutte le province calabresi giorno e notte l’operatività dell’elisoccorso quale “anello cruciale di congiunzione con i voli salva vita prelevando rapidamente il paziente in imminente pericolo dal luogo in cui si trova per trasportarlo in pochi minuti all'Aeroporto più vicino per, poi, da qui dirigersi con l’aereo militare presso la destinazione individuata”.