Badminton, campionati provinciali a Sersale: Asd Plays Lamezia protagonista tra singolo e doppio

Catanzaro - Nelle giornate del 6 e 7 dicembre 2025 si sono tenuti i Campionati Provinciali di Badminton della provincia di Catanzaro nel centro polivalente di località Ferrarizzi a Sersale. Hanno partecipato ai campionati 20 giovani atleti regolarmente iscritti e tesserati con la Asd Plays di Lamezia società organizzatrice della manifestazione. I risultati della competizione hanno visto prevalere; nel singolo maschile, Giuseppe Scarpino della Asd Plays che ha sbaragliato il campo con un percorso netto battendo in finale il pur bravo Manuel Iazzolino mentre al 3° posto si è piazzato il giovane locale Gigliotti Giuseppe.

Nel doppio la coppia Scarpino-Cuda ha prevalso sulla coppia Iazzolino-Gigliotti dando vita ad una spettacolare finale. In concomitanza, con i Campionati Provinciali, nella stessa struttura, i ragazzi dell' Ic Bianco Sersale-Petrona' hanno disputato la fase dei campionati di Badminton di istituto guidati dalla prof. Patrizia Salerno.

Alla manifestazione erano presenti anche tanti genitori che hanno apprezzato molto sottolineando, sopratutto, l'importanza dello sport e del divertimento dei ragazzi che nonostante la fatica hanno dimostrato impegno e dedizione alla disciplina. Presente lo staff della società organizzatrice con il presidente Domenico Saladino, nonché Tecnico Federale FIBa, la neo Tecnica Special Olympics Rosa Raniere che per l'occasione ha svolto il ruolo di segreteria e segnapunti.

Importante la collaborazione del Comitato Regionale Csain Calabria con il Presidente Amedeo Di Tillo che ha messo a disposizione trofei e medaglie, nonché quella della delegazione regionale della FIBa con il Presidente Adelino Liuzzi. Le premiazioni finali hanno visto la presenza del Sindaco della Città di Sersale, Carmine Capellupo, che ribadendo l'importanza di queste manifestazioni, ed essendo non nuovo a presenziare alle manifestazioni, si è detto subito disponibile come da sempre a nuove iniziative sportive e non che la Asd Plays proporrà nel prossimo futuro.