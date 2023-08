Autoproduzione energetica nel Pnrr, Cna Calabria: "Impulso a produttività e occupazione nel ramo artigiano"

Catanzaro - “È una grande vittoria. D’ora in poi per ogni impiantista sui tetti sapremo che è anche merito nostro, avendo portato avanti una battaglia che oltre ad a favorire la svolta green del Paese, mette in moto l’occupazione”. Così il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari commenta l’ingresso nel PNRR del progetto della Confederazione Nazionale Artigianato volto a favorire l’autoproduzione di energia con pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni. "I sostegni - prosegue - sotto forma di credito d’imposta, permetteranno a oltre 200.000 micro e piccole Imprese italiane di installare gli impianti fotovoltaici, produrre energia da fonti rinnovabili, abbattere fino al 60% i costi dell’energia, contribuire alla transizione energetica del Paese. L’utilizzo dei tetti dei capannoni contribuirà in modo significativo anche alla riduzione del consumo di suolo nella produzione di energia. Un grande successo della CNA, un fondamentale progresso per le imprese di tutta Italia".

"L’introduzione di questo strumento - afferma il presidente CNA CALABRIA Cugliari - avrà un impatto positivo sulla crescita del tessuto imprenditoriale in Calabria, una riduzione dei costi energeticie porterà un nuovo impulso alle imprese del settore edilizio e impiantistico che potrebbe contribuire ad un aumento dell'occupazione, con nuove opportunità di lavoro per artigiani e professionisti del settore, favorendo la libertà energetica rispetto ai modelli tradizionali. Sono sviluppi molto promettenti per la Calabria". "È importante – conclude Cugliari - riconoscere gli sforzi e l'impegno di CNA nel promuovere l'autoproduzione energetica e lavorare per un futuro più sostenibile e prospero per la Calabria".