Assaltano ufficio postale, bottino di 30mila euro: caccia a banda nel Cosentino

Cosenza - Rapina in pieno giorno in un ufficio postale del Cosentino. È avvenuto, questa mattina, alle Poste di Mendicino piccolo centro alle porte di Cosenza. Due malviventi, con il volto travisato e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’Ufficio postale del centro storico del paese spingendo nei locali il direttore dell’Ufficio. L’uomo è stato legato dai due rapinatori mentre loro provavano a forzare la cassaforte senza riuscirsi. Da quanto è stato ricostruito i rapinatori sono comunque riusciti a portare via un bottino di circa 30mila euro anche se la cifra non è stata quantificata con precisione. I rapinatori sono poi scappati lasciando nel panico più totale dipendenti e clienti che erano pietrificati dalla paura. I carabinieri hanno avviato le indagini e le ricerche dei due malviventi.

